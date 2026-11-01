Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Plyšák ve vaně, šum z televize a schovávání ve skříni: Hra, kterou si mladí posílali po internetu, nedá spát ani otrlým

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Je pár minut před třetí ráno, dům je prázdný a jediné světlo vychází z obrazovky, na které místo pořadu běží jen zrnění. Plyšová hračka s nově přišitým jménem čeká v napuštěné vaně a vy se se sklenicí slané vody krčíte ve skříni. Takhle podle návodů začíná hra, kterou si uživatelé internetu kdysi předávali na anonymním fóru. Kdo ji zkusil, posílal hlášení přímo z úkrytu, a ne každé z nich skončilo tak, jak by si přihlížející přáli.
Plyšák ve vaně, šum z televize a schovávání ve skříni: Hra, kterou si mladí posílali po internetu, nedá spát ani otrlým

Plyšák ve vaně, šum z televize a schovávání ve skříni: Hra, kterou si mladí posílali po internetu, nedá spát ani otrlým

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:15

Reklama
Další články z Asianstyle
Místo shledání přišla zpráva, kterou žádný rodič nechce slyšet: Matka měla v ruce rozhodnutí, které mělo dceru vrátit domů
Místo shledání přišla zpráva, kterou žádný rodič nechce slyšet: Matka měla v ruce rozhodnutí, které mělo dceru vrátit domů
Tajemné podzemní komory a starověké poklady ho fascinovaly natolik, že mu samotné čtení přestalo stačit: Místo dobrodružné slávy přišel trest, který mu změnil život
Tajemné podzemní komory a starověké poklady ho fascinovaly natolik, že mu samotné čtení přestalo stačit: Místo dobrodružné slávy přišel trest, který mu změnil život

Hrdinové jeho oblíbených knih sestupovali do temných podzemních komor a vynášeli z nich zapomenuté poklady....

Vyrazili si užít halloweenskou noc mezi přáteli, domů se už nevrátili. Jejich blízcí ani po čtyřech letech nepřestávají hledat odpovědi
Vyrazili si užít halloweenskou noc mezi přáteli, domů se už nevrátili. Jejich blízcí ani po čtyřech letech nepřestávají hledat odpovědi

Měla to být noc kostýmů, hudby a smíchu, na kterou se mladí lidé z celého světa těšili celý rok. Úzké...

Po setmění zbystřete pozornost: Z houštiny se ozývá smích a vzduch ztěžkne, přestože je cítit vůně květin
Po setmění zbystřete pozornost: Z houštiny se ozývá smích a vzduch ztěžkne, přestože je cítit vůně květin

Nejprve ucítíte sladkou vůni květů, která se vzápětí změní v pach rozkladu. Kdo vyrostl v jihovýchodní...

Vyhledávaná metropole chystá drsné zákazy: Zatímco v Česku si svátek stále hledá cestu, některé země se rozhodly pro omezení
Vyhledávaná metropole chystá drsné zákazy: Zatímco v Česku si svátek stále hledá cestu, některé země se rozhodly pro omezení

Ještě v roce 2019 se v ulicích města na Halloween tísnilo kolem 40 tisíc lidí v kostýmech. Dnes radnice...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

Všechny články tohoto autora →
Asianstyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.