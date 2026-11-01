Mass Effect má větší hodnotu než Dragon Age. Veterán BioWare vysvětlil překvapivý důvod

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Koupit slavnou herní značku nemusí být automaticky výhodnější než vytvořit úplně novou. Právě na tento rozdíl upozornil Mark Darrah, bývalý výkonný producent studia
BioWare, který se významně podílel na sérii Dragon Age. Podle něj má Mass Effect pro případného nového vlastníka větší hodnotu, přestože obě značky patří k nejvýznamnějším RPG posledních dvou desetiletí.
Darrah svůj pohled vysvětlil v rozsáhlém rozhovoru pro Eldorado.gg, který vznikl ještě před uzavřením BioWare. Nehodnotil přitom kvalitu jednotlivých her ani jejich oblíbenost. Zaměřil se na něco podstatně praktičtějšího. Co by nový vývojář skutečně získal, kdyby od Electronic Arts odkoupil práva na jednu z těchto sérií?
Odpověď podle něj souvisí především s originalitou herního světa. Mass Effect nabízí vlastní sci-fi vesmír s propracovanou historií, politickými vztahy, mimozemskými civilizacemi a pravidly fungování celé galaxie. Právě tato kombinace je podle Darraha obtížněji nahraditelná než prostředí tradičního fantasy RPG.
Proč má Mass Effect podle Darraha navrch
Fantasy svět
Dragon Age rozhodně není jednoduchý ani prázdný. Kontinent Thedas má vlastní historii, náboženství, politické konflikty i komplikované vztahy mezi mágy a templáři. Darrah však upozorňuje, že podobné základní prvky využívá také řada dalších úspěšných fantasy značek.
Jako příklady zmiňuje Zaklínače, Baldur’s Gate a Pána prstenů. Přestože každé z těchto univerz má vlastní identitu, nový vývojář může vytvořit podobně laděné fantasy dobrodružství bez nutnosti platit za licenci Dragon Age.
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Mass Effectu je situace odlišná. Citadela, galaktická rada, rasy jako asari, turiané nebo krogané a síť hmotových vysílačů tvoří vzájemně propojený svět. Nejde pouze o kulisy pro příběh velitele Sheparda. Univerzum obsahuje dostatek konfliktů, kultur a historických událostí, aby mohlo posloužit také jako základ dalších samostatných příběhů.
Právě zde leží podstata Darrahova argumentu. Při koupi Mass Effectu by nový vlastník nezískal jen známý název a jeho fanoušky, ale také výrazně rozpoznatelné prostředí. Vytvořit jinou vesmírnou RPG hru samozřejmě možné je, znovu však vybudovat stejně známé univerzum představuje samostatnou výzvu.
Neznamená to, že Dragon Age nemá vlastní identitu nebo že by sci-fi automaticky mělo větší obchodní hodnotu než fantasy. Darrah hovoří o konkrétních dvou značkách a jejich atraktivitě pro případného kupujícího, nikoliv o obecné převaze jednoho žánru nad druhým.
Proč by se ani tvůrcům Baldur’s Gate 3 nemusela koupě vyplatit
Darrah v rozhovoru použil zajímavý příklad studia Larian, které stojí za mimořádně úspěšným Baldur’s Gate 3. Pokud by se jeho vedení rozhodovalo o koupi práv na Dragon Age, muselo by podle něj zvážit především cenu licence a očekávané dodatečné prodeje.
Jinými slovy, prodalo by se nové RPG skutečně o tolik lépe pouze díky názvu Dragon Age? Nebo by bylo rozumnější investovat stejné prostředky do vlastního fantasy světa, inspirovaného podobnými principy?
Darrah připomíná, že zavedená značka má své věrné publikum a historii. To ale ještě neznamená, že fanoušci automaticky přijmou hru od úplně jiného studia. Zvlášť pokud by se na jejím vývoji nepodíleli lidé spojení s původní sérií, například bývalý hlavní scenárista David Gaider.
Pro většinu potenciálních kupců proto podle něj nemusí ekonomika takového obchodu dávat smysl. Larian ovšem zmiňuje pouze jako hypotetický příklad. Nejde o informaci, že studio o koupi Dragon Age skutečně jedná.
Darrahova slova navíc získávají nový význam po rozhodnutí Electronic Arts z 21. října 2026. Vydavatel tehdy oficiálně oznámil uzavření BioWare a ukončení raného vývoje dalšího Mass Effectu.
Obě značky tak zůstaly bez potvrzeného dalšího herního pokračování. Electronic Arts však neoznámila jejich prodej ani případné zájemce. Darrahovo hodnocení proto nelze zaměňovat za skutečnou tržní cenu obou licencí.
Pro fanoušky je podstatný ještě jeden rozdíl. Zatímco budoucí Dragon Age by pravděpodobně musel řešit také očekávání spojená s předchozími díly a jejich postavami, svět Mass Effectu poskytuje prostor pro příběhy z jiných částí galaxie nebo období jeho historie. Nový tvůrčí tým by tak nemusel nutně pokračovat přímo v Shepardově dobrodružství.
Zdroj:
https://www.ea.com/news/building-eas-next-chapter
https://blog.bioware.com/2026/10/21/bioware-update