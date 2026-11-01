Dračí srdce: Sean Connery namluvil draka inspirovaného Jurským parkem. V anglickém originále zazní i slovenština

Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Dračí srdce, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Když technici vytvářeli první počítačové návrhy pro fantasy Dračí srdce z roku 1996, vypůjčili si model tyranosaura z Jurského parku a přidali mu křídla ptakoještěra z Flintstoneových. Hotovému drakovi nakonec vtiskl svou tvář i hlas herec Sean Connery. Snímek ale mohl na diváky působit úplně jinak, protože studio na namluvení obřího plaza původně navrhovalo komediální herečku Whoopi Goldberg. Rytíře na poslední chvíli přeobsadili
Rytíř Bowen v desátém století učí mladého prince Einona boji s mečem a starému kodexu cti. Během bitvy utrží chlapec vážné zranění, které hrozí smrtí. Královna matka proto syna odveze do jeskyně k drakovi a prosí ho o záchranu. Netvor chlapci věnuje polovinu svého srdce pod podmínkou, že bude vládnout spravedlivě. Uzdravený Einon však přísahu okamžitě poruší a stane se z něj krutý tyran.
Postavu rytíře Bowena ztvárnil Dennis Quaid, roli ale získal až po tragické události. Zahrát si ho měl původně Christopher Reeve, který s nabídkou po přečtení scénáře souhlasil. V květnu 1995 ale při jezdeckých závodech spadl z koně, zlomil si krční obratle a ochrnul. Tvůrci natáčení pozastavili a hlavní roli nakonec svěřili Quaidovi. Ten si pak při šermířském souboji s Davidem Thewlisem zlomil prst a poslední dva týdny pracoval se sádrou na ruce.
Komparzisté křičeli slovensky
Štáb natáčel téměř půl roku na Slovensku, kde využil hrad Čachtice, Spišský hrad, Tomášovský výhled a hrad Strečno. Podle legendy z filmového prostředí upozornil na Strečno režiséra Roba Cohena samotný Steven Spielberg, když projížděl kolem z natáčení Schindlerova seznamu v Polsku.
V anglicky mluveném filmu tak diváci mohou místy zaslechnout i slovenštinu. Když jeden z drakobijců střílí šíp na Bowena, zřetelně zakřičí větu „Pozor! Letí!“. V jiné scéně se ozve jasné „Tam je, rýchlo, rýchlo, nabíjaj!“.
Ve scéně útěku před vesničany sáhl herec Pete Postlethwaite nedopatřením Dině Meyer na oblečené ňadro. Ačkoli šlo o nehodu, tvůrci tento nepovedený záběr ve výsledném sestřihu ponechali.
Tyranosaurus s křídly ptakoještěra
Režisér měl od začátku jasno, že draka Draca namluví Sean Connery, studio Universal mělo ale jinou představu. Jako možnou variantu navrhovalo obsadit Whoopi Goldberg. Cohen si nakonec prosadil skotského herce a animátoři vytvořili přes dvě stě fotografií jeho tváře, aby netvorovi vtiskli Conneryho rysy a mimiku.
Výrobu zvířete dostalo na starosti studio Industrial Light & Magic, které mělo na přípravu prvního testu pouhé dva týdny. Technikům chyběl digitální model, proto vzali tyranosaura z
, upravili mu rohy a na záda připojili křídla ptakoještěra z filmu Flintstoneovi. Výsledek studio natolik nadchl, že projekt definitivně schválilo. Jurského parku
Většina zvířete vznikla v počítači, pro detailní záběry však filmaři vyrobili i několik fyzických rekvizit. Patřila k nim obří dračí noha, která tiskne Bowena k zemi, a pohyblivá spodní čelist pro scénu, kdy rytíř uvízne drakovi v tlamě.
Rovnátka ve středověku
Ve snímku se sešli herci, kteří o několik let později vstoupili do série o Harrym Potterovi. David Thewlis si zahrál Premus Lupina a Jason Isaacs oblékl kostým Luciuse Malfoya. Isaacsova postava se v Dračím srdci jmenuje lord Felton a bojuje proti drakovi jménem Draco. V kouzelnické sérii hraje jeho filmového syna Draca Malfoye herec
. Tom Felton
Historická výprava se neobešla bez chyb. Když mladý princ Einon v desátém století křičí bolestí, diváci si mohou všimnout, že nosí na zubech rovnátka.
Tvůrci neuhlídali ani detaily u zbraní. Bratr Gilbert v podání Peta Postlethwaita zakládá do luku šíp s černobílými pírky, v dalším střihu při natahování tětivy už drží šíp s čistě bílým peřím. Když rytíř Bowen na konci filmu propíchne jednoho z nepřátel, vytáhne čepel z těla bez jediné kapky krve.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).