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Fantomové zvonění: Proč slyšíme neexistující zvuky

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Určitě jste to už někdy zažili na vlastní kůži během náročného dne. V kapse kalhot ucítíte jasné zavibrování telefonu nebo v ruchu ulice zaslechnete znělku své oblíbené aplikace. Když však přístroj vytáhnete, displej zůstává zcela tmavý a bez jediné nové notifikace. Tento jev se v moderní medicíně označuje jako syndrom fantomových vibrací či zvonění. Nejde o žádnou duchovní záhadu ani o poruchu samotného ucha, ale o přímý důsledek digitálního přetížení mozku. Lidská mysl navyklá na neustálý přísun podnětů, si chybějící signály jednoduše sama domyslí.
blonde lady holding hands on head in jacket, pants and looking annoyed , front view.

blonde lady holding hands on head in jacket, pants and looking annoyed , front view.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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