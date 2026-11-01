Laskonky s lahodným krémem: Luxusní cukrářská klasika, která vás dostane do kolen

Když se v mé kuchyni začne schylovat k přípravě
svátečního nebo chci rodinu překvapit něčím cukroví opravdu mimořádným, moje volba velmi často padne na tradiční . Tyhle božské cukrářské miniatury s křupavým laskonky oříškovým sněhem a bohatou krémovou náplní mají v sobě neuvěřitelnou eleganci, která na slavnostním stole okamžitě upoutá každého pohled. Dříve jsem z pečení sněhových plátů měla obrovský respekt a myslela jsem si, že dokonalé laskonky zvládnou pouze profesionální cukráři ve špičkově vybavených provozech, ale jakmile přijdete na ten správný grif se šleháním nad parou a pomalým sušením v troubě, zjistíte, že to zvládne s přehledem každý.
Kouzlo úspěchu spočívá v poctivém rozpuštění cukru s bílky nad vodní lázní a následném vytrvalém šlehání do dokonale tuhé
lesklé pěny, do které se opatrně vmíchají mleté oříšky a moučkový cukr. Díky šabloně nanesete na plech úhledné placičky, které se při sušení promění v nadýchané, křehké obláčky spojené lahodným máslovým krémem se nebo Salkem . lískovými oříšky
Můj tip zní: Během sušení sněhových korpusů v troubě nechte dvířka občas pootevřená pomocí dřevěné vařečky; z trouby tak průběžně odchází nahromaděná vlhkost, což zaručí, že laskonky budou dokonale křupavé a nebudou se vlhnout ani bořit. Recept na domácí ořechové a kokosové laskonky s poctivým máslovým krémem
Celkový čas přípravy a sušení: 2 hodiny Ingredience potřebné k přípravě
Ořechové nebo kokosové korpusy: 3 bílky (z velkých vajíček) 160 g cukru krupice 80 g moučkového cukru 120 g mletých vlašských nebo lískových oříšků (případně jemného strouhaného kokosu)
První ořechovo-salkový krém: 250 g změklého másla 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka Salko (vařeného nebo neuvařeného) 50 g mletých ořechů 2 lžíce tuzemského rumu
Druhý lísko-oříškový krém: 250 g změklého másla 150 g lískooříškového krému (například Nutelly) 1 lžíce tuzemského rumu Postup při přípravě domácích laskonek s lísko-oříškovým krémem
1. Do hluboké kovové nebo skleněné mísy vložte tři bílky a přisypejte cukr krupici.
2. Mísu s bílky a cukrem
posaďte nad hrnec s mírně vařící vodou (vodní lázeň) tak, aby se dno mísy nedotýkalo hladiny vody.
3. Směs v míse
neustále míchejte metličkou tak dlouho, dokud se celý cukr v bílcích zcela nerozpustí a tekutina nebude na dotek horká.
4. Horkou bílkovou směs sundejte z vodní lázně a
pomocí elektrického šlehače šlehejte na nejvyšší stupeň do pevné, lesklé a tuhé sněhové pěny.
5. Ušlehaný sníh
nechte chvilku zvolna zchladnout na pokojovou teplotu.
6. Do vychladlého sněhu
ručně pomocí metličky opatrně vmíchejte moučkový cukr a mleté vlašské oříšky (pokud děláte kokosové, přisypte poloviční množství jemného kokosu, aby šel sníh dobře roztírat).
7. Na plech vyložený kvalitním pečicím papírem položte speciální šablonu na laskonky, kterou
předtím lehce potřete olejem pomocí vlhčeného ubrousku.
8. Připravený ořechový sníh
naneste stěrkou přes šablonu na pečicí papír, šablonu opatrně nadzvedněte a postup opakujte na celém plechu.
9. Troubu
předehřejte na 120 stupňů, vložte plech s laskonkami a teplotu okamžitě zeslabte na 100 stupňů.
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10. Sněhové korpusy
sušte v pootevřené troubě přibližně 30 až 45 minut, dokud nepoznáte, že jdou upečené laskonky z papíru snadno odloupnout.
11. Pro přípravu prvního krému vložte do mísy změklé máslo,
vyšlehejte ho se Salkem do nadýchané pěny a vmíchejte mleté ořechy s rumem.
12. Pro přípravu druhého krému
vyšlehejte změklé máslo s lískooříškovým krémem a kapkou rumu v hladkou, lesklou hmotu.
13. Upečené a vychladlé sněhové placičky
spojujte po dvou připravenými krémy pomocí cukrářského sáčku s řezanou trubičkou.
14. Naplněné domácí laskonky
naskládejte do krabice a nechte v chladu odležet, aby korpusy příjemně zvlhkly od krému. Foto: Cooky.cz, úžasné lahodné laskonky Tipy redakce: Rozpuštění cukru nad parou je základ: Nikdy nevynechávejte fázi ohřívání bílků s cukrem nad vodní lázní,protože právě tato teplá úprava dodá sněhové hmotě potřebnou pevnost a stabilitu. Lehce vytřená šablona olejem: Papírovou nebo plastovou šablonu potírejte olejem jen opravdu symbolicky přes ubrousek, aby se sníh při zvedání šablony netrhal. Pomalé sušení s pootevřenou troubou: Během sušení laskonek v troubě zafixujte dvířka vařečkou, aby mohla unikat vlhkost a korpusy zůstaly dokonale křehké. Kontrola odlupování od papíru: Zda jsou korpusy hotové, poznáte nejlépe tak, že zkusíte jeden roh opatrně nadzvednout z pečicího papíru; pokud se nelepí, jsou připravené. Variabilita s krémy: Můžete kombinovat tradiční salkový krém s oříšky nebo zvolit čokoládovo-lískooříškovou variantu podle chuti celé rodiny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková