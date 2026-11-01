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Dva Tygři v reprezentaci: Na Finské hokejové hry míří Galvas a Rychlovský

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Česká hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na úvodní turnaj sezony – Finské hokejové hry. V národním dresu se představí hned dva zástupci Bílých Tygrů: obránce Tomáš Galvas a útočník Jakub Rychlovský, který se do týmu vrací po dvou letech.
Dva Tygři v reprezentaci: Na Finské hokejové hry míří Galvas a Rychlovský

Dva Tygři v reprezentaci: Na Finské hokejové hry míří Galvas a Rychlovský

Zdroj: Jan Beneš, Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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