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Zbyly vám doma staré digitálky. Ihned je prodejte. Za funkční sběratelé platí tisíce

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval ten okamžik? Zvonění o přestávce, lavice a spolužák, který si nenápadně vyhrnul rukáv. Na zápěstí mu svítil displej a pod ním řada maličkých tlačítek. Nebyly to obyčejné hodinky. Uměly počítat. V době, kdy jsme se v matematice trápili s tabulkami a psali tužkou, to působilo jako zjevení z jiné planety.
Zbyly vám doma staré digitálky. Ihned je prodejte. Za funkční sběratelé platí tisíce

Zbyly vám doma staré digitálky. Ihned je prodejte. Za funkční sběratelé platí tisíce

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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