Zbyly vám doma staré digitálky. Ihned je prodejte. Za funkční sběratelé platí tisíce

Tehdy stál takový zázrak v Tuzexu nekřesťanské peníze a většina z nás o něm mohla jen snít. Dnes se z něj stal svatý grál mnoha sběratelů.
Japonská vymoženost od tety ze Západu
Řeč je o legendárním modelu Casio CA-951 z roku 1982. Šťastní majitelé ho pořídili přes Tuzex nebo ho dostali jako vzácný dárek od příbuzných z druhé strany železné opony. V době hlubokého socialismu byly tyto digitálky symbolem technického pokroku i společenského postavení. Kdo je nosil, byl hvězdou. Možná je máte dodnes na chalupě v šuplíku mezi staršími provázky, baterkami a rozbitými hodinkami po dědovi. Stačí otevřít správnou zásuvku a vzpomínky se vrátí v plné síle.
Modul 166 a melodie, kterou si zapamatujete na celý život
Pod chromovaným pouzdrem tiklo srdce zvané Modul No. 166. Japonští inženýři do něj nacpali osmimístnou kalkulačku s pryžovými tlačítky, stopky, odpočet i alarmy. Skutečnou třešničkou na dortu ale byla melodie. Budík uměl zahrát slavnou Scarborough Fair od dua Simon & Garfunkel. Aby se zvuk nese hlasitě a čistě, dostaly hodinky speciální perforované dýnko, které fungovalo jako malý reproduktor. Na tehdejší dobu to byl opravdový mistrovský kousek elektroniky a hodinářského řemesla. Kdo ho jednou slyšel, nikdy na to cinkání nezapomněl.
Jak poznat, že držíte v ruce skutečný poklad
Než začnete počítat výdělek, musíte zjistit, jestli držíte opravdovou raritu, nebo jen pozdější plastovou výrobu. U modelu CA-951 rozhoduje celokovové chromované pouzdro a hlavně stav vnitřku. Největším nepřítelem staré elektroniky je totiž vyteklá baterie. Odborný archiv Digital Watch Library k tomu uvádí: „Modul 166 u modelu Casio CA-951 z roku 1982 byl konstrukčně unikátní, protože spojoval kalkulačku s melodickým čipem a speciálně odvětraným dýnkem pro vyšší hlasitost. U starých LCD hodinek rozhoduje o sběratelské hodnotě čistota displeje a absence korozního poškození od vyteklých článků.“ Pokud tedy kyselina rozleptala spoje, hodinky ztrácejí hodnotu a hodí se už jen jako zdroj náhradních dílů. Dívejte se proto na displej, jestli na něm nejsou černé skvrny, a zkuste, zda reagují gumová tlačítka kalkulačky.
Kolik dnes stojí vzpomínka na dětství?
Zatímco obyčejné plastové digitálky z 90. let seženete za pár desítek korun, poctivé celokovové kousky z 80. let drží cenu překvapivě vysoko. Podle prodaných aukcí na Aukru se zachovalý a plně funkční Casio CA-951 prodává zhruba za 2 500 až 4 000 korun. Jeden konkrétní kus v dochovaném stavu tam našel nového majitele za 3 500 Kč. Tehdy stály pár set korun československých a pro většinu rodin byly nedosažitelným přáním, dnes si na nich sběratelé spravedlivě smlsnou.
Pokud tedy najdete hodinky v dobrém stavu, vyzkoušejte zvuk, opatrně zkontrolujte přihrádku na baterii a nabídněte je na Aukru, eBay nebo ve specializované sběratelské skupině. Místo prachu v šuplíku mohou udělat radost někomu, kdo jim rozumí, a vám přinést příjemnou odměnu. A vy? Měli jste v 80. letech podobné hodinky na ruce, nebo jste o nich jen snili u výlohy?
Zdroje článku: oldwatch.shop, etsy.com, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková