Některými bankovkami a mincemi se nevyplatí platit. Sběratelé za vzácné kusy nabízejí desítky tisíc Kč

Nemusíte čekat na výhru v loterii, abyste se stali boháči. Možná už jimi dávno jste, ale nevíte o tom. Podívejte se do své peněženky a hledejte vzácné mince a bankovky.
Máte v peněžence pár bankovek vyšší hodnoty a máte pocit, že jste boháči? To není nic oproti tomu, jakou skutečnou cenu mohou mít peníze ve vaší kapse. Ne vždy totiž natištěná hodnota představuje opravdovou cenu mince nebo bankovky. V oběhu jsou i takové, které jsou považovány za vzácné hned z několika důvodů. Stojí za to zkontrolovat si svou hotovost, zdali zrovna vy nepatříte mezi ty více šťastné.
Čím může být mince vzácná?
Jak uvádí BlogMincovny, je potřeba vzít v úvahu především rozdíl mezi poptávkou a nabídkou. Poptávku po mincích určuje mnoho faktorů – emise, stav, chybné ražby, zkušební ražby, proof varianty, specimen nebo sběratelské sady. Pokud bychom měli tyto termíny rozvést, jedná se o mince s emisí pod 30 000 kusů, kolik a v jakém stavu se zachovaly mince z původního počtu, zdali jsou na nich nějaké chyby, testovací mince, než jsou uvedeny na trh nové.
Specimenem se označují mince nebo bankovky schválně znehodnocené Českou národní bankou, což znamená, že s nimi nikde nezaplatíte. Proof varianty představují mince, které jsou ražené speciálně pro sběratele a sběratelské sady jsou vždy vydávány pro konkrétní rok Českou mincovnou.
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Jaké mince vám mohou přinést velké bohatství?
Hledat byste měli desetikorunu z roku 1993 vyraženou v německém Hamburku. Psali jsme o ní již na SvětěKreativity. Vzácná je díky nápisu Kč, který je menší než u běžných desetikorun. Čára na spodní části mince je trochu výše. Jakmile se na tuto chybu přišlo, autor mince přepracoval, ale do oběhu se již dostalo 1 000 kusů. V roce 2021 byla jedna z nich vydražena za 230 000 korun. Stejně tak by vám mohla udělat velkou radost desetikoruna z roku 1995. Na jejím rubu je doplněno slovo specimen.
Z roku 1993 pochází i vzácná dvoustovka. Lesklý proužek v sobě skrývá chybný nápis Republique du Zaire, dnes Demokratická republika Kongo. Na základě omylu, kdy byl kotouč metalického pásku určený pro Zair zaslán do Česka, se vyrobilo několik těchto bankovek, jak informuje Blesk. Stále jsou v oběhu, a budete-li mít štěstí, narazit na některou z nich můžete i ve své peněžence. Skutečná hodnota se může vyšplhat až na 600 000 korun.
Článek Rozhodně s nimi neplaťte v obchodě. Za tyto bankovky a mince vám sběratelé nabídnou desítky tisíc Kč pochází z webu Světkreativity.