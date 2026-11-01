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Některými bankovkami a mincemi se nevyplatí platit. Sběratelé za vzácné kusy nabízejí desítky tisíc Kč

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Dennívýzva
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Nemusíte čekat na výhru v loterii, abyste se stali boháči. Možná už jimi dávno jste, ale nevíte o tom. Podívejte se do své peněženky a hledejte vzácné mince a bankovky. Máte v peněžence pár bankovek vyšší [...]...
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:55

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