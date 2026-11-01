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Přebytečnou vlhkost v koupelně pomůže omezit rýže i vhodné kapradí. Základem však zůstává pravidelné větrání

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Zapařená okna, vlhké ručníky a ve vzduchu nepříjemný zatuchlý zápach. To jsou známky nezdravě vlhkého prostředí, které může být pařeništěm pro vznikající plísně.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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