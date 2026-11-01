Dívka odešla z ostravského klubu a beze stopy zmizela. O pět hodin později ji našli mrtvou, vraha dodnes nedopadli

Dívka odešla z ostravského klubu a beze stopy zmizela. O pět hodin později ji našli mrtvou, vraha dodnes nedopadliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V prosinci 1997 našli dívku mrtvou osm kilometrů od Ostravy.Zdroj: FOTO:Fry72, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 01.11.2026 17:32
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