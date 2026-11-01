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Dívka odešla z ostravského klubu a beze stopy zmizela. O pět hodin později ji našli mrtvou, vraha dodnes nedopadli

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Během oslavy svátku v prosinci 1997 zmizela z ostravského klubu dvacetiletá Lucie Vinarská. Ráno ji našli uškrcenou u lesa, policie vraha nevypátrala.
V prosinci 1997 našli dívku mrtvou osm kilometrů od Ostravy.

V prosinci 1997 našli dívku mrtvou osm kilometrů od Ostravy.

Zdroj: FOTO:Fry72, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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