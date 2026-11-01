Android umí 5 věcí, které iPhone neumí a asi nikdy umět nebude. Přitom vám doslova změní práci s telefonem

Nejde o žádné okrajové vychytávky pro technologické nadšence. Každá z těchto pěti funkcí řeší konkrétní situaci, kterou majitelé iPhonů musí obcházet pomocí náhradních řešení, nebo se bez ní zkrátka obejdou. Rozdělená obrazovka omezuje neustálé přepínání mezi aplikacemi. Více uživatelských profilů umožňuje oddělit pracovní a soukromý život na jednom zařízení. VPN pro jednotlivé aplikace směruje přes šifrované spojení jen vybraný provoz. Historie oznámení pomůže dohledat omylem smazané upozornění od banky nebo kurýra. A desktopový režim promění telefon připojený k monitoru v jednoduchou pracovní stanici s více okny.
Apple přitom některé podobné funkce nabízí na iPadu nebo v rámci firemní správy zařízení. Jiné na běžných iPhonech stále chybějí. Ani technická možnost určitou funkci vytvořit ale neznamená, že ji Apple skutečně plánuje nabídnout. Uživatelé klasických iPhonů tak v řadě oblastí zůstávají odkázáni na omezenější možnosti systému iOS.
Dvě aplikace vedle sebe: na Androidu standard, na iPhonu výjimka
Na telefonu Google Pixel stačí otevřít přehled posledních aplikací, klepnout na ikonu jedné z nich a vybrat možnost rozdělené obrazovky. Displej se rozdělí mezi dvě aplikace, takže můžete mít současně otevřený například e-mail a tabulku, chat a prohlížeč nebo poznámky a kalendář. Na telefonech Samsung je postup podobný: přes přehled nedávných aplikací nebo panel Multi Window lze otevřít dvě aplikace vedle sebe. Ne všechny aplikace tuto funkci podporují, většina běžně používaných ale ano.
Na běžném iPhonu srovnatelná systémová funkce chybí. Apple nabízí režim Obraz v obraze (Picture in Picture), který umožňuje zobrazit například video v malém plovoucím okně nad jinou aplikací. Nejde však o plnohodnotné zobrazení dvou aplikací vedle sebe. Pokročilejší multitasking, včetně funkce Split View, Apple dlouhodobě nabízí na iPadu.
Majitelé běžných modelů iPhonu tak musí při práci se dvěma aplikacemi častěji přepínat mezi jednotlivými obrazovkami. Rozdělený displej je přitom užitečný nejen při práci, ale i při každodenních činnostech, například když potřebujete porovnat informace z webu s údaji v poznámkách.
Více uživatelů a host režim: Android počítá s tím, že telefon sdílíte
Telefony Google Pixel umožňují v nastavení vytvořit více uživatelských profilů. Každý může mít vlastní aplikace, účty a data, takže se dá zařízení lépe sdílet například s partnerem nebo členem rodiny. K dispozici je také režim hosta, který umožňuje telefon dočasně předat jiné osobě, aniž by měla automaticky přístup k vašim osobním aplikacím a souborům. Podrobnosti popisuje oficiální nápověda Googlu.
U telefonů Samsung záleží na konkrétním modelu a verzi systému. Běžné uživatelské profily a režim hosta nejsou dostupné stejným způsobem jako na podporovaných telefonech Pixel. Samsung ale nabízí například Maintenance Mode, tedy režim údržby, který při předání telefonu do servisu chrání osobní data tím, že vytvoří oddělené prostředí pro servisní zásah.
Apple možnost více uživatelů zná, na iPadech ji však nabízí především v rámci funkce Shared iPad určené pro organizace a spravovaná zařízení. Na běžných iPhonech samostatné uživatelské profily k dispozici nejsou. Pokud tedy chcete telefon pravidelně sdílet s dalšími lidmi, aniž byste jim zpřístupnili své osobní účty a data, může být Android na podporovaném zařízení praktičtější volbou.
VPN jen pro vybrané aplikace: svoboda, kterou Apple zamyká do firemní správy
Android umožňuje u podporovaných aplikací VPN nastavit, které aplikace mají využívat šifrované připojení a které se mají připojovat přímo. Tato funkce se označuje jako split tunneling. V praxi tak můžete například pracovní e-mail směrovat přes firemní VPN, zatímco hudební streamování nebo navigace budou používat běžné připojení. Konkrétní možnosti závisí na použité aplikaci VPN a její konfiguraci. Princip fungování popisuje vývojářská dokumentace Androidu.
iOS podobné možnosti rovněž podporuje, ale především v rámci správy zařízení a konfigurace určené firmám. Funkce per-app VPN umožňuje směrovat provoz konkrétních spravovaných aplikací přes VPN. Běžný uživatel však v systémovém nastavení iPhonu zpravidla nenajde jednoduchý přepínač, kterým by si sám určil, které aplikace mají VPN využívat. Možnosti závisejí na použité VPN službě a případné konfiguraci zařízení.
Pro člověka, který používá vlastní telefon k pracovním i soukromým účelům a chce mít přesnou kontrolu nad směrováním dat, tak mohou být možnosti Androidu flexibilnější. Ani zde ale neplatí, že každý telefon s Androidem nabízí stejné nastavení: důležitá je podpora konkrétní VPN aplikace a výrobce zařízení.
Historie notifikací: Android si pamatuje, co jste smazali
Stačí jedno nechtěné gesto a důležité oznámení zmizí. Na podporovaných telefonech s Androidem ho ale můžete dohledat, pokud máte předem zapnutou historii oznámení. Ta uchovává přehled nedávných upozornění, včetně některých oznámení, která jste ručně odstranili. Standardně jde o historii za posledních 24 hodin, přesné chování se však může lišit podle výrobce a verze systému.
Na telefonu Pixel najdete tuto možnost v nabídce Nastavení → Oznámení → Historie oznámení. U podporovaných telefonů Samsung bývá dostupná přes Nastavení → Oznámení → Pokročilá nastavení → Historie oznámení.
iPhone má Centrum oznámení, ve kterém lze zobrazit dostupná upozornění. Pokud ale oznámení odstraníte, systém nenabízí srovnatelnou obecnou historii, ve které byste je mohli později znovu procházet. To může být nepříjemné, když omylem smažete upozornění od banky, informaci o doručení zásilky nebo pracovní zprávu. Upozornění na citlivé údaje navíc mohou mít vlastní pravidla a některé informace se nemusí zobrazovat ani v historii Androidu.
Telefon jako desktop: monitor, klávesnice, myš a plnohodnotná práce
Tohle je jedna z nejzajímavějších možností Androidu pro uživatele, kteří chtějí pracovat i bez notebooku. Podporovaný telefon připojíte k externímu monitoru přes USB-C a při splnění potřebných hardwarových a softwarových podmínek můžete získat rozhraní podobné počítači. Namísto pouhého zrcadlení displeje se zobrazí prostředí s okny aplikací, ve kterém lze pracovat s klávesnicí a myší. Dostupnost a podoba tohoto režimu se liší podle modelu telefonu a verze systému.
Samsung nabízí vlastní řešení s názvem DeX. To umožňuje používat podporovaný telefon nebo tablet s externím monitorem a pracovat s aplikacemi v oknech. U některých zařízení je možné využít také bezdrátové připojení k obrazovce prostřednictvím kompatibilní technologie. Podporované funkce a možnosti se liší podle konkrétního modelu a verze systému One UI. Některé novější verze již nepodporují starší způsob propojení DeX s počítačem, samotné používání desktopového prostředí na externím monitoru však u kompatibilních zařízení zůstává dostupné.
iPhone lze rovněž připojit k externímu displeji, ale běžně nenabízí samostatné desktopové prostředí s okny aplikací srovnatelné se Samsung DeX. Připojení slouží především k zobrazení obsahu telefonu, přehrávání videa nebo práci s aplikacemi, které podporují výstup na externí obrazovku. Pokud chcete telefon využívat jako náhradu notebooku s více současně otevřenými okny, má Android na podporovaných zařízeních výraznou výhodu.
Pět funkcí, pět oblastí, ve kterých Android na kompatibilních zařízeních nabízí uživatelům větší flexibilitu. Neznamená to automaticky, že je jeden systém ve všem lepší než druhý. Záleží na tom, jak telefon používáte a co od něj očekáváte. Pokud chcete pohodlně pracovat s více aplikacemi, sdílet zařízení, řídit provoz přes VPN, dohledávat starší oznámení nebo připojit telefon k monitoru a používat ho jako jednoduchou pracovní stanici, vyplatí se před nákupem ověřit, které z těchto funkcí konkrétní model skutečně podporuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman