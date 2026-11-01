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Android umí 5 věcí, které iPhone neumí a asi nikdy umět nebude. Přitom vám doslova změní práci s telefonem

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Samsung Galaxy S25 Ultra, Android telefon, počasí

Samsung Galaxy S25 Ultra, Android telefon, počasí

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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