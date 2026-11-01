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Blesková domácí vepřová paštika z kýty a kolena: Osvědčený trik na skleničky do zásoby

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Když se u nás doma chystá něco do zásoby, paštika bývá první na řadě. Tahle domácí vepřová paštika je poctivá, sytá a přitom není složitá, jen potřebuje trochu času. Základ dělá upečená kýta, vařené zadní koleno a trochu syrových jater, která směs zjemní a dají jí typickou chuť.
Obrázek k receptu na Domácí vepřovou paštiku: Poctivá delikatesa s jemnou chutí, kterou si snadno připravíte i doma

Obrázek k receptu na Domácí vepřovou paštiku: Poctivá delikatesa s jemnou chutí, kterou si snadno připravíte i doma

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí vepřovou paštiku: Poctivá delikatesa s jemnou chutí, kterou si snadno připravíte i doma
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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