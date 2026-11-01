Blesková domácí vepřová paštika z kýty a kolena: Osvědčený trik na skleničky do zásoby

Paštiku z obchodu už nekupuji. Doma jsme je ale měli vždycky rádi, takže jsem se jednou pustila do vlastní. A dopadlo to tak, že od té doby mám pár skleniček skoro pořád v lednici. Když není čas na velké vaření nebo je potřeba rychlá večeře, tahle věc mě ještě nezklamala. Vepřová paštika je poctivá, sytá, žádné kouzlení pro efekt. Jen potřebuje trochu času. Základ tvoří upečená , vepřová kýta vařené zadní koleno a menší dávka syrových jater, která směs zjemní a dají jí tu typickou paštikovou chuť.
Na
domácí paštice je dobré i to, že se dá upravit podle toho, co se u vás jí. Někdo přidá víc česneku, někdo má radši výraznější majoránku. U nás se někdy do části várky zamíchají také mandle nebo . Když játra zrovna nejsou, nebo je doma prostě nikdo nechce, dá se paštika udělat i bez nich. Bude olivy jemnější a chuťově méně výrazná, ale na čerstvém chlebu nebo na obloženém talíři pořád obstojí velmi dobře. Recept na domácí vepřovou paštiku
Doba přípravy: přibližně 3 hodiny
Doba zavaření: zhruba 60 minut
Počet porcí: asi 8 až 10 menších sklenic Ingredience pro přípravu 1 kg vepřové kýty 1 ks zadního vepřového kolena 300 g vepřových jater 2 ks cibule 4 stroužky česneku 2 lžíce sádla 1 až 2 naběračky vývaru z kolena 1 lžička sušené majoránky 1 lžička mletého černého pepře 1 lžička kmínu 2 až 2,5 lžičky soli nebo podle chuti 50 g mandlí nebo několik zelených oliv, volitelně Postup přípravy jemné vepřové paštiky
1.
Vepřovou kýtu opláchněte, osušte a položte do pekáče. Podlijte ji trochou vody, lehce osolte a pečte při 160 °C asi 90 minut. Maso má změknout a začít se pěkně rozpadat na vlákna.
2.
Zadní koleno dejte do hrnce, zalijte vodou, osolte a vařte doměkka. Podle velikosti to zabere přibližně 1,5 až 2 hodiny. Vývar nechte stranou, ještě se bude hodit na doladění hustoty.
3. Mezitím oloupejte
cibuli a nakrájejte ji nahrubo. Na pánvi rozehřejte sádlo, cibuli nechte zesklovatět a přidejte pokrájená vepřová játra. Opečte je krátce na vyšším plameni. Nemají být vysušená, stačí, když ztratí syrovou barvu.
4. Upečenou
kýtu vyndejte z pekáče a nechte ji chvíli stát, ať se s ní dá pracovat. Z kolena oberte maso. Kůži a tučnější kousky není nutné vyhazovat všechny, právě ty paštiku zvláční. Kosti a tvrdé části samozřejmě pryč.
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5. Všechno maso, tedy
kýtu, koleno i játra s cibulí, umelte na masovém mlýnku. Když mlýnek není, pomůže silnější robot, ale klasicky mletá struktura bývá příjemnější. Je trochu hrubší a k domácí paštice se hodí.
6. Do umleté směsi přidejte
česnek, majoránku, pepř, kmín a část výpeku z kýty. Podle potřeby přilévejte také vývar z kolena. Míchejte tak dlouho, až vznikne hmota, která se bude dobře roztírat. Nemá stékat po míse, suchá a drobivá ale být také nesmí. Teď směs ochutnejte
7. Pořádně, ne jen špičkou lžičky. Podle chuti ji ještě
dosolte. Pokud chcete část paštiky trochu slavnostnější, vmíchejte do ní mandle nebo na kolečka nakrájené olivy.
8. Připravte čisté a suché
sklenice s víčky. Plňte je zhruba do tří čtvrtin, nahoře nechte trochu místa. Okraje sklenic pečlivě otřete a víčka pevně dotáhněte. Foto: Cooky.cz, Domácí vepřová paštika
9. Sklenice postavte do hrnce, na jehož dno jste dali utěrku, a zalijte je teplou vodou asi do poloviny výšky. Zavařujte při teplotě kolem
95 °C přibližně 60 minut. Voda má jen lehce probublávat, prudký var není potřeba.
10. Po zavaření sklenice opatrně vyjměte, na pár minut je otočte dnem vzhůru a pak je nechte vychladnout. Hotovou
vepřovou paštiku skladujte v chladu a temnu. Po otevření patří do lednice a nejlepší je sníst ji do 3 dnů. Na čerstvém chlebu, s kyselou okurkou nebo cibulkou, mizí rychle. Tipy hospodyňky a pár věcí, které se hodí vědět Jemnější paštiky dosáhnete tak, že směs umelete dvakrát. Bude hladší a na pečivo se bude roztírat snadněji. Když je hmota příliš hustá, přidávejte vývar po lžících. Stačí málo a konzistence se změní docela rychle. Játra můžete vynechat, jen počítejte s tím, že chuť bude méně výrazná. V takovém případě se hodí přidat trochu víc česneku a majoránky. Před podáváním nechte skleničku chvíli při pokojové teplotě. Paštika povolí a bude chuťově výraznější. Když dělám větší dávku, nechávám si část směsi úplně základní a zbytek dochucuji zvlášť. Do jedné misky dávám olivy, do druhé mandle, třetí nechávám klasickou. Na stole je pak větší výběr, i když se vařilo pořád z jednoho základu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková