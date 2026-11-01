Měsíčně každých 41 sekund je zničen jeden nepřátelský cíl.
Každých 159 sekund v říjnu jeden červ zabit. „Červy“ nazývá legendární velitel Robert „Maďar“ Brovdi dronové jednotky 414 Magyar’s Birds ruské útočníky na Ukrajině. 455, 414 Magyar’s Birds Říjnový masakr Rusů na Ukrajině
16 796 červů – průmyslové masakry prováděné Ptáky Skupiny USF v říjnu.
Jak se očekávalo, říjen se stal rekordním měsícem USF od začátku invaze z hlediska ztrát nepřátelského personálu:
+52,55 % oproti srpnu (11 010 vojáků) a +24,71 % oproti září (13 468 vojáků).
• 542 červů — průměrná denní míra likvidace nepřátelské síly (jeden červ zasažen každých 159 sekund v měsíci);
• 701 červů — nejlepší denní výsledek, zaznamenaný 24. října;
• 2 091 cílů — průměrný denní počet úspěšných úderů (jeden nepřátelský cíl úspěšně zasažen každých 41 sekund v říjnu, celkem 64 807 cílů);
• 255 605 bojových misí v říjnu (151 500 úderů a 104 000 průzkumných letů).
VIDEO Nejkrvavější boje směr Pokrovsk
• 69,49 % ztrát (11 672 z 16 796) — „odumírání“ nepřátelské síly ve směru Dobropillja–Pokrovsk (7 360 mrtvých) a ve směrech Oleksandrivka a Huliaipole (4 312 mrtvých).
Uvedené čísla se týkají výhradně jednotek Skupiny USF a nezahrnují výsledky žádných jiných jednotek Ukrajinských obranných sil. Všechny výsledky byly ověřeny v systému DELTA situačního povědomí Ozbrojených sil Ukrajiny.
Budeme stát.
Moskva padne. Kdo je Maďar
Brovdi, etnický Maďar ze západního pohraničí Ukrajiny, se do války zapojil jako civilní dobrovolník. Jeho vzestup byl nepravděpodobný, ale nikoli náhodný. S využitím obchodních instinktů k řešení problémů na bojišti pomohl vyvinout první ukrajinské schopnosti v oblasti využití dronů nad bojištěm.
První průlom nastal v létě 2022, kdy bojoval na chersonské frontě. Ukrajinci byli přečísleni, a co bylo horší, neměli tušení, odkud Rusové střílejí.
Brovdi, stále ještě nezkušený voják, si vzpomněl na dron, který koupil svému synovi, a nechal si několik do zákopů přivézt. Stačily na to, aby odhalily skryté ruské tanky. Budoucí velitel začal předávat souřadnice blízké dělostřelecké brigádě prostřednictvím aplikace Discord. Vznikl tak první ukrajinský systém ničení nepřítele pomocí dronů.
O rok později byl Brovdi a jeho kolegové převeleni do Bachmutu, tehdejšího
místa hlavních válečných střetů. Jeden z jeho kolegů, bývalý šampion v taekwondu známý jako Klym, měl přítele, který se účastnil závodů dronů s pohledem z první osoby. Navrhl, aby tyto rychlé a hbité stroje mohly nést malou munici. Dron Baba Jaga, By АрміяІнформ, CC BY 4.0
Tým začal věšet na stromy kondomy naplněné vodou a pokoušet se je drony zasáhnout. Na jejich rámy připevňovali americké granáty Mk 19. To se stalo
základním kamenem konceptu „linie dronů“, průzkumné a úderné zóny ničení, kterou Brovdi prosazoval, aby kompenzoval nedostatek pěchoty na Ukrajině.
Každá mise, ať už se jedná o útok dronem, nebo o elektronický boj, je zaznamenávána, ověřena videem a poté vložena do BI softwaru, který
Brovdi převzal z dob kariéry obchodníka s obilím. „Principy jsou stejné,“ říká Maďar. „Požádal jsem své lidi, aby vyměnili typ obilí, tonáž a čísla kamionů za zbraně, směny a munici,“ vysvětluje dál.
Likvidace nepřátelských vojáků je řízena týmy operujícími 3–5 km za bojovou linií a jednotka představuje unikátní ekosystém smrti, kdy
operátoři dronů zajišťují vše od rušení přes dohled nad bojištěm, likvidací nepřítele a výrobu výbušnin.
Zdroj:
414 Magyar’s Birds na X.com Autor/licence fotografie: Robert „Maďar“ Brovdi, 414 Magyar’s Birds na X.com