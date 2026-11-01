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Maďar a jeho lovecká sezóna: 16 796 mrtvých Rusů v říjnu díky ukrajinským dronům

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Měsíčně každých 41 sekund je zničen jeden nepřátelský cíl. Každých 159 sekund v říjnu jeden červ zabit. "Červy" nazývá legendární velitel Robert „Maďar“ Brovdi dronové jednotky 414 Magyar’s Birds ruské útočníky na Ukrajině.
Maďar a jeho lovecká sezóna: 16 796 mrtvých Rusů v říjnu díky ukrajinským dronům

Maďar a jeho lovecká sezóna: 16 796 mrtvých Rusů v říjnu díky ukrajinským dronům

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:58

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