Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují

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Ranní rituál u sporáku znají všichni. Pánev na plotýnku, lžička tuku, rozklepnutá skořápka a čekání na dokonalé volské oko. Jenže místo krásně zlatého pokrmu s krémovým žloutkem sklízíme zklamání. Okraje bílku připálené dohněda, střed nepříjemně gumový a chuť? Ta připomíná spíš kantýnu než domácí snídani.
Viníme nekvalitní suroviny z obchodu nebo starou poškrábanou pánev. Profesionálové z gastronomie však upozorňují na zcela jiný problém, který přehlížíme v naprosté většině případů. Rozhodující není ani tak technika smažení, jako spíš to, co na pánev nalijeme jako první.
Tři oblíbené tuky a jejich skrytá úskalí
Klasické máslo má nádhernou smetanovou chuť, která k vajíčkům dokonale ladí. Jenže právě mléčné bílkoviny a vysoký obsah vody z něj dělají velmi nevděčného partnera. Snese pouze opravdu šetrné teploty a při sebemenším přehřátí začíná hnědnout, hořknout a vytvářet tmavé kousky, které se lepí na bílek. Výsledek? Spálená chuť místo jemnosti.
Olivový olej dokáže vydržet o něco vyšší žár, má však velmi výrazné travnaté až zemité aroma, které k delikátní chuti vajec prostě neladí. Jeho silná stopa celé jídlo přebije a místo harmonického pokrmu získáte chuťový nesoulad.
Běžné neutrální oleje – řepkový nebo slunečnicový – technicky fungují bez problémů. Snesou vysoké teploty, nepřipalují se a vejce na nich spolehlivě usmažíte. Jenže právě jejich naprostá neutrálnost je jejich slabinou. Chybí jim jakýkoliv charakter, takže výsledek zůstává chuťově plochý a nijak nezaujme.
Asijský trik, který změní všechno
Pokud chcete ranní vejce posunout na úplně jinou úroveň, potřebujete surovinu, která jim dodá osobitost a zároveň je nepřebije. Kuchaři proto sahají po tmavém sezamovém oleji – ingredienci, kterou si většina Čechů spojuje výhradně s asijskou kuchyní.
Tento olej lisovaný z pražených sezamových semínek dokáže obyčejné volské oko proměnit v gastronomický zážitek. Dodá bílku neodolatelně křupavé okraje a celému pokrmu propůjčí hlubokou oříškovou vůni s lehkým ovocným nádechem. Právě tahle kombinace křupavosti a bohaté chuti vytváří dokonalý kontrast k jemnosti vajíčka.
Pozor ale na záměnu v obchodě – světlý sezamový olej z nepražených semínek je téměř bez chuti a má vyšší kouřový bod. Potřebnou oříškovou chuť má pouze olej tmavý, vyrobený z pražených semínek.
Pro milovníky tradiční máslové chuti existuje ještě jedna cesta – přepuštěné máslo neboli ghí. Při jeho výrobě se z másla odstraní právě problematické mléčné bílkoviny a voda, takže získáte čistý mléčný tuk, který se nepřipaluje a snese mnohem vyšší teploty.
Jak na to, aby to fungovalo
Tmavý sezamový olej je chuťově velmi koncentrovaný, proto stačí jen půl čajové lžičky na jedno vejce. Zároveň má poměrně nízký kouřový bod, což znamená jednu zásadní věc – nesmíte ho vystavit příliš vysokému žáru. Při přehřátí rychle zhořkne a ztratí svou kouzelnou chuť.
Smažte vždy na mírném až středním plameni. Pokud s touto chutí teprve začínáte a obáváte se přílišné intenzity, můžete sezamový olej zředit kapkou běžného neutrálního oleje. Naopak ti, kdo chtějí chuť ještě zvýraznit, mohou přímo do rozehřátého tuku přihodit pár zrnek opečeného sezamu.
Další klíčový moment přichází při samotném rozklepávání. Nikdy to nedělejte přímo o hranu pánve. Mnohem lepší je vyklepnout vejce nejprve do malé misky. Zkontrolujete tím kvalitu bílku, snadno zachytíte případné úlomky skořápky a žloutek vklouzne do horkého oleje neporušený.
Jakmile vejce vlijete do pánve a bílek začne pomalu tuhnout, přichází na řadu kuchařský trik s pokličkou. Pánev na dvě minuty přikryjte. Vzniklá pára dokončí práci shora, aniž byste museli vejce obracet nebo zbytečně zvyšovat plamen.
Bílky se díky páře propečou rovnoměrně a zůstanou krásně vláčné, zatímco žloutek si uchová svou tekutou a krémovou texturu. Už žádné gumové a vysušené bílky.
Jak to servírovat jako z bistra
Oříškový tón sezamu skvěle ladí s jednoduchými doplňky. Stačí přidat pár kapek sójové omáčky, trochu čerstvě nasekané jarní cibulky a pro milovníky pikantnějších chutí i malou špetku chilli vloček.
Během několika minut tak na talíři vytvoříte snídani, která vypadá i chutná jako ze skvělého moderního bistra. Stačí jen překročit zažité zvyklosti, odložit klasické máslo a nebát se v kuchyni trochu zaexperimentovat.
Zdroje článku: onet.pl, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová