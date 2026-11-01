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Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují

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Dennívýzva
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Připálené okraje bílku a gumová konzistence? Problém není v pánvi ani v kvalitě vajec. Chybu děláme hned při volbě tuku, varují kuchaři.
Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují

Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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