Chyby při žehlení zbytečně komplikují práci a mohou poškodit oblečení. Několik změn celý postup výrazně usnadní

Většina lidí považuje žehlení za nudnou činnost, které je ale čas od času nezbytná. Díky odstranění těchto chyb si s prádlem poradíte rychleji a s lepšími výsledky.
Asi první chybou vůbec je fakt, že samotná představa hromady prádla na žehlení v lidech vyvolává hrůzu, nebo možná spíše paniku. K tomu ale nemusí docházet tehdy, když si tuto činnost zpříjemníte
výběrem vhodné a kvalitní žehličky a přizpůsobením výšky žehlicího prkna. On se totiž nikdo na světě s radostí nepožene do práce, ze které ho budou bolet záda a brnět ruce od nevhodné polohy. Další možností, jak si tuto monotónní činnost zpříjemnit, je puštění oblíbeného filmu jako pozadí. Odkládání na později a hromadění prádla v koši na žehlení
Existuje spousta lidí, kteří se žehlení vyhýbají do poslední chvíle a při pohledu na přetékající koš dostávají osypky. Po pár týdnech přemýšlení, zda by nebylo lepší koupit ještě jeden koš, nebo spíš nové oblečení, zjistí, že skříně zejí prázdnotou.
Prádlo se samo nevyžehlí a oni to stejně budou muset udělat. Tímto čekáním trestají ale sami sebe. Už pouhé několikatýdenní přemýšlení nad tím, že ta práce čeká, je nepříjemné. Není tedy o mnoho lepší těch pár kousků po každém praní přežehlit a mít klid? Fotografie: Freepik Přeschlé prádlo se žehlí mnohem hůř
V případě, že zvládáte žehlit bezprostředně potom, co prádlo sundáte z věšáku nebo vyndáte ze sušičky, nenechávejte ho doschnout úplně. V sušičce je na to většinou určen speciální program pro následné žehlení. Látka totiž
zareaguje na žehlení mnohem lépe, když je nepatrně vlhká. Pokud nestíháte a prádlo čeká na žehlení v košíku, navlhčete ho před žehlením rozprašovačem a pro odolnější tkaniny zapněte napařování i na žehličce. Uvidíte sami, že práce půjde mnohem snáz.
Od jemnějšího k odolnějšímu
Žehličky jsou svou konstrukcí s topným tělesem určeny k tomu, aby se uměly rychle zahřát. To jim obvykle nedělá potíže. Neumí ale už rychle vychladnout. Část lidí dělá tu chybu, že nejprve žehlí odolné kousky na vyšší teplotu, a pak se
pokouší žehlit ty jemnější, což obvykle nejde bez potíží. Žehlička je moc rozpálená a prádlo se pod ní krabatí a v horším případě i připaluje. Začínejte tedy vždy od toho nejjemnějšího a končete tím nejodolnějším. Všechno prádlo si takto předem roztřiďte. Fotografie: Freepik I žehlička potřebuje správnou péči, jinak bude škodit
I ty nejjemnější chloupky, které ulpí na žehlicí ploše, mohou nadělat problémy. Při příštím roztopení žehličky se mohou připalovat a ulpívat na krásné, nové a čisté halence. Proto vždy po vychladnutí
přetřete žehlicí plochu jen velmi málo vlhkým čistým hadříkem z mikrovlákna. Ty chytřejší žehličky dostupné v dnešní době sice hlásají, že jim nevadí, když použijete na napařování vodu z vodovodu, ale vězte, že použití destilované vody je daleko jistější. A vodu z žehličky po dokončení práce vždy vylijte.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Vyhněte se chybám při žehlení, které vám zbytečně komplikují práci. Překvapí vás, co všechno lze zlepšit appeared first on BydlímeÚtulně.cz.