Pro milovníky kuriozit je květina Zmijovec titánský to pravé, protože je ojedinělá svými vlastnostmi

Reklama
Pro milovníky kuriozit je květina Zmijovec titánský to pravé, protože je ojedinělá svými vlastnostmiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jak už název napovídá, jedná se o výstřední rostlinu. Budete určitě jedním z mála majitelů této rostliny. Má podivuhodné květy i plody a dosahuje obrovského vzrůstu.
Pro milovníky kuriozit je květina Zmijovec titánský to pravé, protože je ojedinělá svými vlastnostmiZdroj: robert.buchel.fl1.li / Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 01.11.2026 17:30
Reklama
Temné město pod městem: Vítejte v pařížských katakombách, jež byly plněny lidskými kostmi více než 28 let
Adolf Hitler mohl přijít o život již v roce 1944: Zradu plánovali i vojáci z německé strany, poté přišla operace Valkýra
Ideály tehdejšího říšského vůdce Adolfa Hitlera byly v očích mnohých značně nepopulární. Není proto divu,...
Kvíz: Fakta o adventu, o kterých jste možná nevěděli
Advent je obecně považován za příchod dlouho očekávaného vánočního období. V křesťanství má ale...
Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?
Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland jsou domovem černých labutí typických černou barvou peří a červeným...
Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedlo
Nejslavnější obraz světa se na začátku 20. století stal středem jednoho z největších uměleckých skandálů v...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Pavel Zedníček slaví 77 let. Chce překonat věk svého otce a Bolek Polívka mu vymyslel přezdívku Čmaňa
ReadZone
dnes, 18:50
4 min
Aljaška v plamenech: Kaskadér poslal během tréninku Seagala nekompromisně k zemi
V Telce
dnes, 18:50
3 min
„Každý den se to zhoršuje.“ Slavná bojovnice vypráví, jak Rusové likvidují pozice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:48
Evropská země bude mít prezidentku, tvrdí průzkumy. Má to ale háček, je „proruská“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:47
Motor dotáhl dvoubrankovou ztrátu. Poslední slovo ale měly Karlovy Vary
Budějcká Drbna
dnes, 18:47
3 min
Reklama
Bláznivý obrat Tygrů: Liberec smazal dvoubrankové manko a přetlačil Hradec
Liberecká Drbna
dnes, 18:44
2 min
ŘÍJEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?
Jihlavská Drbna
dnes, 18:38
4 min
Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu
Planeta zahrady
dnes, 18:36
3 min
V čaji našli 28násobek limitu pesticidu. Inspekce ho označila za nebezpečný
Žádný Špeky
dnes, 18:30
3 min
Juraj Loj vyšetřuje ostatky v sérii Hec a v kinech hraje tyrana. Doma má 20 let krásku z Románu pro ženy a tři děti
ReadZone
dnes, 18:27
3 min
Reklama
Většina lidí fotí mobilem špatně, přitom stačí pár sekund navíc. Skryté funkce v aplikaci fotoaparátu úroveň snímků změní
Mobify.cz
dnes, 18:22
6 min
Sparta porazila doma Litvínov 3:0. Kovář poprvé v sezoně udržel čisté konto
Pražská Drbna
dnes, 18:21
2 min
Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku
Netflixer
dnes, 18:07
4 min
Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího
IT pro Tebe
dnes, 18:06
3 min
Máte stále Windows 10? Microsoft zpřístupnil přímý přechod na nejnovější Windows 11
IT pro Tebe
dnes, 18:05
3 min
Reklama
Listopad na Netflixu: Válečný masakr, tragický Quasimodo a netradiční Popelka
Kinobox.cz
dnes, 18:05
5 min
Skutečná ženská verze Hulka! Při pohledu na její žíly a extrémní proporce nebudete vědět, co si myslet
SportWin
dnes, 18:05
2 min
Nicole Eggert z Pobřežní hlídky je k nepoznání. Dlouhé blond vlasy vystřídal krátký sestřih a jizvy po operacích
ReadZone
dnes, 18:03
3 min
Xbox mu zařízl střílečku, ze 110 vývojářů zůstalo pět. Tvůrce Doomu se ale nevzdal
Gamebot.cz
dnes, 18:03
3 min
Přišla o syna, který možná zavinil smrt desítek lidí. Nové drama Netflixu sleduje matku, která hledá odpuštění u rodin obětí
Netflixer
dnes, 18:00
3 min
Reklama
Foto: Na horách dnes napadl první sníh. V týdnu udeří mrazy
ČR Zprávy
dnes, 17:59
1 min
Pražské tramvaje jezdí nad 30 tisíci obětí moru. U Vltavy dle pověsti každou noc čeká kostlivec na mrtvého kaplana
kroniQa
dnes, 17:58
3 min
Zážitky na ledu, koncerty i sklářská show. Přerov rozšiřuje předvánoční program
Hanácká Drbna
dnes, 17:53
2 min
Novinky týdne na Netflixu: Severský psychologický thriller, hororová podívaná nebo temná realita Matthewa Perryho
Netflixer
dnes, 17:41
6 min
Fantomové zvonění: Proč slyšíme neexistující zvuky
Plné zdraví
dnes, 17:38
2 min
Reklama
Seriál Ulice: Magda chce zachránit Petrovu firmu. Banka jí ale zabouchla dveře před nosem
influgranti.cz
dnes, 17:34
2 min
Dívka odešla z ostravského klubu a beze stopy zmizela. O pět hodin později ji našli mrtvou, vraha dodnes nedopadli
kroniQa
dnes, 17:32
2 min
Android umí 5 věcí, které iPhone neumí a asi nikdy umět nebude. Přitom vám doslova změní práci s telefonem
Mobify.cz
dnes, 17:30
6 min
Pro milovníky kuriozit je květina Zmijovec titánský to pravé, protože je ojedinělá svými vlastnostmi
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:30
2 min
Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují
FAJNTIP.cz
dnes, 17:30
4 min
Reklama
Před 2000 lety lidé v Libanonu přesouvali kamenné kvádry těžké 1000 tun. Vědci to nechápou
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:30
3 min
Old Surehand: Granger hodil po číšníkovi kuře a skončil na hranicích s cizími příbory. Vinnetou musel utíkat v uniformě
V Telce
dnes, 17:25
3 min
Pastrňák si dopisuje s 91letou legendou Bostonu. Jeho rekord brzy překoná
SportyŽivě
dnes, 17:16
5 min
Blesková domácí vepřová paštika z kýty a kolena: Osvědčený trik na skleničky do zásoby
Cooky.cz
dnes, 17:11
4 min
Mass Effect má větší hodnotu než Dragon Age. Veterán BioWare vysvětlil překvapivý důvod
Gamebot.cz
dnes, 17:06
3 min
Reklama
Lehečka válel, Monačan byl frustrací bez sebe. Přesto Čech finále v Basileji prohrál
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:06
Steam nabízí dvě hororové hry zdarma. Jedna z akcí končí už v pondělí
Gamebot.cz
dnes, 17:05
3 min
Ze sestavy Slavie vypadl reprezentant Provod. Kouč Trpišovský naznačil zdravotní problémy
SportyŽivě
dnes, 17:00
4 min
Ceny benzinu a nafty zůstanou pod dohledem státu i v listopadu. Vláda prodloužila mimořádná opatření
Kapitalio
dnes, 17:00
3 min
Elektrárna Ledvice slaví 60 let. Vyrobila už přes 150 TWh elektřiny
Volty
dnes, 17:00
1 min
Reklama
Reklama
Trumpův obchod s Putinem se hroutí. Ruskou naftu nechce nikdo koupit
V čaji našli 28násobek limitu pesticidu. Inspekce ho označila za nebezpečný
Dívka odešla z ostravského klubu a beze stopy zmizela. O pět hodin později ji našli mrtvou, vraha dodnes nedopadli
Jak by vypadal výbuch atomové bomby ve vesmíru
Konec StarDance? Producentka promluvila o budoucnosti, účast už řeší i na rok 2029
Reklama
Reklama