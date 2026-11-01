Štěkání a vrčení psa na návštěvy či kolemjdoucí lze zmírnit správným výcvikem. Klíčem je klid a důslednost

Mít domácího mazlíčka přináší mnoho výhod, ale občas také trápení. Mezi nevýhody patří například to, že psi velice často štěkají na cizí lidi, a vy si poté ani nemůžete pozvat domů návštěvu.
Pes je nejlepší přítel člověka, ale většinou si svého páníčka velmi dobře hlídá. Díky tomu má se svým majitelem pevné pouto a může se stát, že
čas od času bude žárlit na cizí lidi. V případě, že by k vám ale přestala chodit návštěva, protože váš pes na ni neustále štěká, měli byste se zaměřit na to, abyste ho lépe vychovali. Existuje několik rad, kterých se můžete držet. Důvody, kvůli nimž pes hodně štěká
Tak jako se lidé dorozumívají řečí, psi se vyjadřují pomocí štěkání. Existuje však několik důvodů, kvůli nimž váš pes hodně štěká. Pokud si jednoho ze signálů všimnete,
může se jednat o to, že váš pes varuje vetřelce, má dojem, že vám nebo jemu něco hrozí, nudí se, chce získat vaši pozornost, prožívá úzkost nebo má z něčeho strach. Vždy je nějaký důvod, proč pes začne velmi štěkat, a stačí vysledovat, o jaký důvod jde. Nikdy svého psa nesmíte trestat za to, že štěká, protože se jedná o jeho přirozený projev. Psa byste měli začít cvičit již od malička
Pokud budete svého psa cvičit již od malička, uvidíte, že se vám vaše snaha vyplatí. Výcvik se totiž odrazí i na charakteru vašeho psa a možná, že nebude zbytečně štěkat. Díky tomu si poté budete více jistí, že
jakmile začne štěkat, slyší něco, co vy ne, a upozorní vás na nebezpečí. Každý pes je inteligentní, ale závisí na jeho majiteli, jak bude pracovat s jeho schopnostmi a jestli ho naučí základním povelům. Každý pes může být vychován tak, aby věděl, co smí a co naopak nemůže. Fotografie: Unsplash Důslednost při výchově psa
Jakmile zanedbáte výchovu svého psa, těžko ho v dospělosti odnaučíte něčemu, co mu připadá normální. Každý pes potřebuje po celý život důslednost a
páníčka, jenž ho naučí základním povelům. Mezi základní povely, které by měl každý pes umět, patří sedni, k noze, zůstaň a pojď. Všechny tyto povely však musí pes udělat ihned, jakmile je k tomu vyzván. Pokud se tak nestane, zapracujte na výchově.
Snažte se předcházet špatnému chování
Jelikož psi štěkají a neposlouchají základní povely, když nejsou vychovaní a vycvičení, pokuste se jejich negativnímu chování předcházet tak, že se o svého mazlíčka budete důkladně starat. Aby se pes nenudil,
berte ho pravidelně ven na procházky a při každé možné příležitosti ho vezměte i na výlet nebo se mu věnujte. Snažte se psa seznamovat s ostatními lidmi a psy, díky tomu pozná, že existuje více lidí a zvířat, a nebude se tolik bát návštěv, jež přijdou k vám domů.
Jakmile se vydáte se psem na procházku, pokuste se chodit na místa, kde ho můžete pustit i bez vodítka. Pokud bude správně vycvičen,
měl by se vrátit na vaše zavolání a neměl by přijít do konfliktu s jinými psy nebo lidmi. Díky sportovní aktivitě a hraní si s ostatními zvířaty se poté nebude doma nudit, a navíc bude mnohem šťastnější. Nenechávejte psa příliš dlouho o samotě
Tato zvířata jsou velmi společenská stvoření a nemají ráda, když musí být dlouho někde o samotě. Určitě jste si psa nepořídili proto, abyste ho nechávali samotného například na zahradě.
V případě, že musíte odjet do práce nebo nebudete delší dobu doma, požádejte o jeho hlídání jiného rodinného příslušníka / kamaráda, nebo si najměte hlídání pro psy.
Snažte se, aby se váš pes cítil v životě dobře, byl spokojený a nic mu nechybělo. Dopřejte mu vše, co potřebuje,
udržujte ho v dobré zdravotní i psychické kondici a uvidíte, že život se psem je velice zábavný. Pokud by čas od času začal štěkat, nikdy ho netrestejte a zkuste spíše najít důvod, kvůli čemu se takto chová.
Zdroj:
Petonbed
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Jak naučit psa, aby neštěkal a nevrčel na návštěvu nebo na lidi za plotem u domu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.