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Štěkání a vrčení psa na návštěvy či kolemjdoucí lze zmírnit správným výcvikem. Klíčem je klid a důslednost

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Dennívýzva
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Mít domácího mazlíčka přináší mnoho výhod, ale občas také trápení. Mezi nevýhody patří například to, že psi velice často štěkají na cizí lidi, a vy si poté ani nemůžete pozvat domů návštěvu.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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