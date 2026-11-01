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Robin Tunney ze seriálu Mentalista popírá čas. V 54 letech vypadá skoro stejně jako před třiceti lety

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Hvězda hororu Čarodějky Robin Tunney se ve svých 54 letech vrací před kameru. S mladistvou tváří bez vrásek letos přijala roli v novém hororu.
Robin Tunney v seriálu Mentalista

Robin Tunney v seriálu Mentalista

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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