Robin Tunney ze seriálu Mentalista popírá čas. V 54 letech vypadá skoro stejně jako před třiceti lety

Robin Tunney v seriálu Mentalista, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Robin Tunney v seriálu Mentalista, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Robin Tunney v seriálu Mentalista, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Robin Tunney ze seriálu Mentalista oslavila letos čtyřiapadesáté narozeniny a do společnosti vyráží už jen výjimečně. Když se ale ukázala na losangeleském galavečeru, přítomní marně hledali vrásky, protože vypadá skoro stejně jako v devadesátých letech. Sama tvrdí, že si ve světě slavných odjakživa připadala spíše jako obyčejná podivínka. Konec sportovních snů a vyholená hlava
Její vůbec první velkou vášní byl sport. Rodina ji podporovala v basketbalu, ale sportovní plány překazil vážný úraz z prvního ročníku střední školy. Ošklivě si poranila koleno a musela podstoupit složitou rekonstrukční operaci, po které sportovní ambice opustila a v osmnácti letech zamířila do Los Angeles zkusit štěstí u filmu.
Začala se objevovat v kultovních snímcích z devadesátých let a dnes to vypadá, že se u ní čas zastavil. Její obličej si udržuje mladistvé rysy, líčí se zcela minimálně a tmavé vlasy dál nosí volně rozpuštěné ve vlnách.
Z dívky, která si pro roli oholila hlavu, vyrostla žena spokojená sama se sebou.
„Byla jsem dětská modelka a máma mi nikdy nedovolila nic, co jsem chtěla, třeba ostříhat si vlasy nebo propíchnout uši. Ve jednadvaceti jsem poprvé udělala něco, po čem jsem hrozně toužila,“ vysvětlila rozhodnutí zbavit se vlasů kvůli komedii Na plný pecky.
Hned o rok později pak v hororu Čarodějky musela nosit paruku.
„Chvíli se mi holá hlava líbila, ale ke konci už mě docela štvalo, jak mi všichni říkali pane. Nebrala jsem to jako feministický postoj, prostě mi přišlo fajn udělat to přímo před kamerou,“ dodala.
Snímek Čarodějky z ní udělal hvězdu.
„Miluji fakt, že Čarodějky oslavovaly holky, které byly podivínky, a já si pořád připadám jako podivínka. Je to o ženské síle a přátelství, nebylo to o klucích,“ řekla nedávno magazínu People na galavečeru MOCA. „Je vtipné, když přijdou muži a řeknou, že díky Čarodějkám pro ně bylo jako pro queer kluky snesitelné přežít střední. A já jim odpovídám, že tam přece žádný queer kluk nebyl,“ smála se. Vzpoura proti focení v kalhotkách
Na počátku tisíciletí ji lifestylové časopisy začaly pravidelně řadit mezi stovku nejkrásnějších žen světa. Své místo v podobných žebříčcích však těžce nesla a s médii tehdy dokonce bojovala.
„Měla jsem tehdy postoj, ať jde celý Maxim k čertu. Publicistka mi to focení domluvila za zády a já jasně řekla, že v žádném případě nebudu na obálce pózovat v kalhotkách,“ popsala svůj odpor.
Místo společenských večírků trávila volný čas u pokerových stolů a oblíbila si atmosféru amerických kasin.
„Když jsem byla nezaměstnaná, trávila jsem občas v herně celé dny. Jednou jsme se seriálem Mentalista natáčeli epizodu přímo v kasinu a asistent režie mě varoval, že tam uvidím naprosto degenerované hráče. Šla jsem si o pauze zahrát pár her a pět z nich jsem znala,“ zavzpomínala na setkání s přáteli z hazardu. Návrat z mrtvých a úspěch na obrazovce
Televizní diváci ji dnes znají především jako vyšetřovatelku Teresu Lisbon. Zazářila také v seriálu Útěk z vězení, kde si zahrála právničku Veroniku Donovan. Role s sebou nesla nečekaná úskalí v osobním životě, protože se jí okolí neustále vyptávalo na děj.
V posledních letech před kamerou hodně ubrala a věnuje se hlavně rodině. V prosinci 2012 se na dovolené v Rio de Janeiru zasnoubila s designérem Nickym Marmetem, se kterým dnes vychovává desetiletého syna Oscara a šestiletou dceru Colette. Nedávno ale ohlásila návrat před kamery, když přijala roli v novém hororu Ugly Cry. Detektivní vyšetřování z dob Mentalisty mohou diváci sledovat znovu, seriál aktuálně vysílá stanice Nova Krimi.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, parade, hellomagazine, metro.co.uk).