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Spadl na ni strom a rok byla zavřená. Lávka nad Lužnicí je opět přístupná

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Jeden rok trvala kompletní obnova visuté lávky u skály nad řekou Lužnicí naproti ústí Židovy strouhy. Nyní ji turisté mířící na oblíbenou Stezku údolím Lužnice mohou opět užívat. Náklady na rekonstrukcí lávky byly vyčísleny na více než milion korun, z toho téměř třetina šla za nadací ČEZ.
Spadl na ni strom a rok byla zavřená. Lávka nad Lužnicí je opět přístupná

Spadl na ni strom a rok byla zavřená. Lávka nad Lužnicí je opět přístupná

Zdroj: ČEZ
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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