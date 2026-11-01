Spadl na ni strom a rok byla zavřená. Lávka nad Lužnicí je opět přístupná

Spadl na ni strom a rok byla zavřená. Lávka nad Lužnicí je opět přístupnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spadl na ni strom a rok byla zavřená. Lávka nad Lužnicí je opět přístupnáZdroj: ČEZ
Článek byl publikován 01.11.2026 16:08
Jihočeští hasiči v pátek 16. října absolvovali mezinárodní taktické cvičení, a to v rámci projektu...
Záchranné složky vyjížděly v sobotu před půlnocí k vážné dopravní nehodě, k níž došlo na Českokrumlovsku...
Souboj druhého s předposledním týmem DATART extraligy měl jasného favorita v podobě pražských Lvic. Hráčky...
Jihostroj přijel do Příbrami jako neporažený lídr extraligy a od začátku potvrzoval roli favorita. Po...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně skončila. Lidé poslali 2,1 milionu
- Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénu
- Mladíci na Českokrumlovsku v noci narazili čelně do stromu. Řidiče oživovali
- Volejbalistky Jihostroje statečně vzdorovaly Lvicím, výhra ale míří do Prahy