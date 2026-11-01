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Advokátky schovaly do soudního spisu tajný příkaz pro soudní AI. Ta je ale sama prozradila

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Bílá písmena na bílém pozadí měla ovlivnit umělou inteligenci používanou brazilským soudem. Skrytý příkaz však systém odhalil. Následovala vysoká pokuta a případ, který se stal varováním také pro zahraniční justici.
Advokátky schovaly do soudního spisu tajný příkaz pro soudní AI. Ta je ale sama prozradila

Advokátky schovaly do soudního spisu tajný příkaz pro soudní AI. Ta je ale sama prozradila

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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