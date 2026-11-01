Foto: Magnific
Dvě brazilské advokátky se ocitly uprostřed neobvyklého soudního případu, ve kterém hlavní roli sehrála umělá inteligence. V dokumentu předloženém pracovnímu soudu se objevil skrytý příkaz, který měl ovlivnit automatizované zpracování právních podkladů. Text byl napsaný bílým písmem na bílém pozadí, takže při běžném čtení nebyl vidět. Soudní systém Galileu jej ovšem rozpoznal a upozornil na podezřelý obsah.
Případ se odehrál v brazilském městě Parauapebas ve státě Pará a na veřejnost se dostal v květnu 2026. Soud následně uložil advokátkám pokutu přesahující 84 tisíc brazilských realů, tehdy přibližně 16 tisíc dolarů. Nešlo přitom o falešný důkaz ani pozměněnou smlouvu. Problém představovala instrukce určená přímo umělé inteligenci, která se měla dokumentem zabývat.
Skrytý pokyn v podstatě požadoval, aby
AI posoudila podání pouze povrchně, nezpochybňovala přiložené dokumenty a řídila se touto instrukcí bez ohledu na další pokyny. Právě poslední část byla důležitá. Jejím účelem bylo přimět systém, aby upřednostnil text vložený do soudního dokumentu před pravidly, podle kterých má pracovat. AI soud
Foto: Magnific
Neviditelná zpráva, která měla změnit chování AI
Podobný postup odborníci označují jako
prompt injection, tedy podvržení instrukcí umělé inteligenci. Na rozdíl od běžného zadání, které uživatel systému vědomě poskytne, se škodlivý příkaz nachází v materiálu, který má AI pouze přečíst nebo vyhodnotit.
V tomto případě útočník nepotřeboval přístup k nastavení soudní aplikace ani k jejímu zdrojovému kódu. Stačilo umístit instrukci do dokumentu, který se následně dostal do automatizovaného zpracování. Pokud by systém nedokázal odlišit obsah právního podání od příkazů, mohl by skrytý text ovlivnit jeho odpověď.
Brazilský Galileu se používá jako asistent při práci s právními dokumenty. Dokáže zpracovávat žaloby, vyjádření účastníků a další podklady, uspořádat jejich obsah a pomáhat soudcům s přípravou návrhů rozhodnutí. Neznamená to však, že
umělá inteligence samostatně rozhoduje o vině nebo právních nárocích.
Právě zapojení takových nástrojů vytváří nové bezpečnostní riziko. Člověk při pohledu na běžně zobrazený dokument nemusí skrytý text vůbec zaznamenat. Software ale při extrakci obsahu může načíst i znaky, které mají stejnou barvu jako pozadí nebo jsou zobrazené velmi malým písmem.
V brazilském případě ochranné mechanismy systému Galileu podezřelý pokyn zachytily a zabránily jeho zpracování. O případném postihu následně rozhodoval soudce, nikoliv samotná
umělá inteligence.
Soud původně uložil společnou pokutu odpovídající deseti procentům hodnoty pracovněprávního sporu. Advokátky obvinění z pokusu o manipulaci odmítly a tvrdily, že chtěly svého klienta před nevhodným využitím AI chránit. Případ měl navíc další vývoj. Brazilská advokátní komora nejprve obě dočasně suspendovala, ale koncem května zrušila pozastavení činnosti Luanny de Sousa Alves. Technické prověření totiž nepotvrdilo, že by do příslušného elektronického spisu zasahovala. Samotné odhalení skrytého textu proto nelze zaměňovat za prokázání osobní odpovědnosti každého, kdo byl pod dokumentem uveden.
Z brazilského soudu se stal problém celé justice
Květnový případ nezůstal osamocený. V průběhu roku 2026 brazilské soudy odhalily další pokusy ovlivňovat své systémy pomocí skrytých instrukcí. Dne 20. října například brazilský Nejvyšší soudní dvůr (STJ) informoval o další pokutě ve výši 20 tisíc realů za obdobné jednání.
Také tentokrát byly příkazy ukryté přímo v soudním dokumentu, mimo jiné v graficky upravené spodní části stránky. Jejich účelem bylo nasměrovat systém k příznivějšímu posouzení opravného prostředku. Soud současně zdůraznil, že neúspěšný pokus o manipulaci není automaticky méně závažný jen proto, že se škodlivý příkaz nepodařilo prosadit.
Původní případ z Parauapebas mezitím získal i mezinárodní význam. Podle říjnové zprávy CNN Brasil na něj odkázal soudce Walter M. Spader Jr. v americkém Connecticutu při posuzování jiného případu skrytých instrukcí pro AI. Brazilské rozhodnutí tak posloužilo jako jeden z podkladů při hledání právního přístupu k podobnému jednání.
Pro vývojáře nástrojů využívajících generativní AI je podstatné především technické poučení. Nestačí zabezpečit samotnou aplikaci, jestliže jí lze podstrčit nebezpečnou instrukci prostřednictvím obyčejného dokumentu. Systémy musí kontrolovat také obsah externích podkladů a zachovávat jasnou hranici mezi daty, která zpracovávají, a pokyny, kterými se mají řídit.
Zdroj:
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/norte/pa/decisao-sobre-uso-de-ia-no-brasil-e-usada-como-referencia-por-juiz-dos-eua
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/norte/pa/oab-revoga-suspensao-de-advogada-investigada-em-caso-de-manipulacao-de-ia
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2026/20102026-Novo-caso-de-prompt-injection-STJ-multa-advogados-em-R–20-mil-por-ato-contra-a-dignidade-da-Justica.aspx