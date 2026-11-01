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Pohádka o skřítkovi Jáchymovi, který spravoval roztržené sny

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V dutině staré lípy, která rostla na rozhraní lesa a spící vesnice, bydlel skřítek Jáchym. Nebyl větší než hrneček na lipový čaj, měl čepici z mechového sametu, kabátek se sedmi knoflíčky a oči barvy noční oblohy těsně před tím, než se objeví první hvězda.
Pohádka o skřítkovi Jáchymovi, který spravoval roztržené sny

Pohádka o skřítkovi Jáchymovi, který spravoval roztržené sny

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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