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Seriál Ulice: Magda chce zachránit Petrovu firmu. Banka jí ale zabouchla dveře před nosem

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Dennívýzva
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Magda se rozhodla, že Petra nenechá v problémech samotného. Když ale začala hledat způsob, jak mu finančně pomoci, narazila na překážku, se kterou nepočítala. Banka jí úvěr neposkytne a její plány se začínají komplikovat.
Veronika Èermák Macková

Veronika Èermák Macková

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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