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V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

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V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR s cílem omezit výskyt této nepůvodní ryby v povodí Telčského potoka a říčky Myslůvky.
V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

Zdroj: Rybářský rozcestník
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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