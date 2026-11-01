Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil Gabriel

Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil GabrielPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil GabrielZdroj: FC Viktoria Plzeň
Článek byl publikován 01.11.2026 16:25
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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