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Mezi orchidejemi je jeden druh, který přežije i v tmavém bytě bez zvlhčovače. Většina lidí si z obchodu nosí úplně jiný

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Phalaenopsis, česky můrovec, se spokojí s rozptýleným světlem a teplem obýváku. Doma ji nejčastěji zahubí příliš štědrá konvička.
Mezi orchidejemi je jeden druh, který přežije i v tmavém bytě bez zvlhčovače. Většina lidí si z obchodu nosí úplně jiný

Mezi orchidejemi je jeden druh, který přežije i v tmavém bytě bez zvlhčovače. Většina lidí si z obchodu nosí úplně jiný

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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