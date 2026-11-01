Mezi orchidejemi je jeden druh, který přežije i v tmavém bytě bez zvlhčovače. Většina lidí si z obchodu nosí úplně jiný

Říjen 2026, regál u pokladen v Bille. Mezi dýněmi a vřesy stojí řada orchidejí v průhledných květináčích za 149,90 Kč. Skoro všechny patří k jedinému rodu, a právě ten si americká orchidejová společnost AOS i britská zahradnická společnost RHS vybírají jako nejvhodnější orchidej do domácnosti. Můrovec roste u okna bez přímého slunce, přežije suchý vzduch z topení a po odkvětu umí nasadit nová poupata. Lidé si tedy domů nosí ten správný druh. Potíž začíná ve chvíli, kdy ho postaví do kouta a zalévají každou neděli podle kalendáře. Prošli jsme proto americké pěstitelské listy, britské návody i české letáky a sestavili postup, jak z levné rostliny udělat dlouholetou spolubydlící.
Můrovec si vystačí s parapetem bez ostrého slunce
Mezi orchidejemi patří Phalaenopsis k nejskromnějším, pokud jde o světlo. Podle pěstitelského listu
American Orchid Society roste v jasném okně s minimem přímého slunce, případně úplně bez něj. V bytě jí nejlépe sedí východní parapet. Funguje i jižní nebo západní okno, jen je potřeba ho přistínit záclonou.
Pro české paneláky i starší činžáky s hlubokými špaletami je to dobrá zpráva. Místnost může působit šeře, stačí, když rostlina stojí přímo u skla. V pěstírnách se pro můrovce počítá zhruba s 10 až 20 tisíci luxů, což odpovídá světlu za oknem v zatažený den. Při slabším osvětlení rostlina dál roste a drží listy, jen kvete skromněji.
Zima přináší zkoušku. Dny se krátí, slunce sotva přeleze protější střechu.
RHS v pěstitelském návodu pro Phalaenopsis radí přesunout ji v zimních měsících co nejblíž ke světlu, protože právě tehdy se rozhoduje o budoucích květech. Pokud doma vhodné okno chybí, poslouží obyčejná LED lampa pro pěstování rostlin. Suchý vzduch z topení zvládne, utopené kořeny ne
Ideální vlhkost pro můrovce se pohybuje mezi 50 a 80 %, zatímco vytápěný byt v lednu se často drží kolem 30 %. Zvlhčovač přesto nemusí být první nákup. AOS vysvětluje, že orchidej přijímá většinu vody kořeny a vlhký vzduch hlavně zpomaluje její odpar. Rostlina se zdravými kořeny ve vzdušné kůře si s průměrným bytovým klimatem poradí. Stačí ji nestavět nad radiátor a do průvanu.
Skutečné nebezpečí číhá v květináči. Podle AOS zahubí přelití mnohem víc orchidejí než sucho. Kořeny potřebují vodu, ale stejně tak vzduch. Když trvale tonou v mokru, zahnívají, a rostlina, která tak přišla o kořeny, nedokáže pít. Listy pak svraštělé visí přes okraj květináče a majitel přidá další vodu. Začarovaný kruh se uzavírá.
Svraštělé listy proto vždy znamenají kontrolu kořenů. Zdravé jsou pevné, za sucha stříbřité a po zálivce zelené. Hnědé, kašovité nebo duté kořeny prozrazují přemokření či rozpadlý substrát.
Pevný rozpis zálivky u můrovce nefunguje. Americká orchidejová společnost v odpovědích na časté dotazy uvádí orientačně čtyři až sedm dní podle ročního období a suchosti bytu, rozhodovat by ale měl stav substrátu. Osvědčené pomůcky:
Test tužkou: obyčejnou ořezanou tužku zasuňte do kůry. Ztmavne-li špička, uvnitř je ještě dost vlhko. Váha květináče: po zálivce si ho potěžkejte, za pár dní znovu. Rozdíl se rychle naučíte poznat. Barva kořenů: stříbřité kořeny žádají vodu, zelené mají dost. Odtok: po zálivce musí voda volně vytéct. Květináč nikdy nenechávejte stát v ozdobném obalu s loužičkou na dně.
V tmavším bytě a v zimě substrát vysychá pomaleji. Podle nás dává smysl kontrolovat ho každých sedm až deset dní a zalít až ve chvíli, kdy je kůra téměř suchá. Úplně vyprahnout ale nesmí. Můrovec na rozdíl od jiných orchidejí nemá zásobní pahlízy a vodu ukládá jen do listů.
Průhledný květináč, ve kterém se prodává, má proto praktickou funkci. RHS upozorňuje, že přes stěnu je vidět vlhkost hluboko pod povrchem a část kořenů navíc fotosyntetizuje. Přesazovat do keramiky jen kvůli vzhledu znamená zbavit se nejlepší diagnostické pomůcky.
Cattleya, Vanda a spol.: krasavice, které v obýváku strádají
Proč zrovna můrovec? Stačí se podívat na jeho příbuzné, které se občas objeví vedle něj na pultu.
Orchidej Nároky na světlo Zálivka Do bytu Phalaenopsis jasné okno bez přímého slunce před úplným proschnutím nejvhodnější Cattleya přes 4 hodiny přímého slunce, 21 až 38 tisíc luxů snáší proschnutí díky pahlízám jen na velmi slunné okno Oncidium 1 až 5 hodin slunce denně některé typy chtějí stále lehce vlhko podle konkrétního druhu Dendrobium u řady druhů vysoké světlo i vlhkost proschnutí díky pahlízám spíš pro pokročilé Vanda přes 54 tisíc luxů vysoká vlhkost vzduchu AOS ji do interiéru nedoporučuje
U cattleyí označuje AOS světlo za vůbec nejdůležitější faktor. Pravé vandy podle stejné organizace do bytu vůbec nepatří, protože jsou velké, chybí jim tam světlo a vzduch je pro ně příliš suchý. Kdo podlehne exotickému vzhledu, kupuje si rostlinu stavěnou pro skleník.
Odtud pramení i častá chyba. Univerzální rada „orchideje zalévejte jednou týdně a nechte je proschnout“ sedí na cattleye nebo dendrobia se zásobními pahlízami. Můrovec s ní trpí, protože vlastní zásobárnu nemá.
Akční cena kolem 150 korun a jak správný druh poznat
V Česku se Phalaenopsis prodává prakticky všude. Podle letákového přehledu Kompas Slev stála v říjnu 2026 v akci 149,90 Kč v Bille i Kauflandu a 179,90 Kč v Globusu, Kaufland nabízel i prémiovou variantu za 219,90 Kč. Hobby markety se pohybují výš. Hornbach prodává motýlí orchidej Phalaenopsis multiflora v květináči o průměru 12 cm se dvěma stvoly za 239 Kč, OBI dvouvýhonkovou rostlinu stejné velikosti za 599 Kč a v popisu ji nazývá nejznámějším a nejoblíbenějším druhem orchidejí. Konkrétní nabídka se liší podle prodejny.
Na štítku hledejte slova Phalaenopsis, můrovec nebo motýlí orchidej. Bez cedulky ji prozradí vzhled: nízký trs dlouhých kožovitých listů, z něhož vyrůstá štíhlý obloukovitý stvol s velkými plochými květy, nejčastěji bílými, růžovými nebo fialovými.
Nízkou cenu má na svědomí laboratoř. RHS vysvětluje, že dnešní pokojové orchideje zlevnila hlavně mikropropagace, tedy množení z drobných kousků pletiva v kontrolovaném prostředí. Z jediné rostliny tak vzniknou tisíce téměř shodných sazenic.
Před dvěma stoletími vypadal trh jinak. Královské botanické zahrady v Kew popisují viktoriánskou Británii, kde aristokraté, bankéři a továrníci utráceli jmění za tropické orchideje vyrvané z pralesa. Šestý vévoda z Devonshiru roku 1821 zaplatil za jedinou Psychopsis papilio sto liber, v dnešních penězích zhruba 290 tisíc korun. Doba si vysloužila přezdívku „orchidelirium“ a americká novinářka Susan Orlean o sběratelské posedlosti, která přetrvala dodnes, napsala knihu Zloděj orchidejí.
Odkvetla? Teprve začíná druhé kolo
Opadané květy znamenají přestávku. Mnoho lidí v tu chvíli rostlinu vyhodí, přitom profesionálové s odpočívajícími orchidejemi pracují běžně. Kalifornský obchod Green Door Design zakladatelky Susie Turner, bývalé nákupčí orchidejí, dokonce nabízí výměnu odkvetlých aranžmá a uvádí, že nové kvetení v jejich režii trvá devět měsíců až rok.
Doma lze čekání zkrátit dvěma cestami:
Starý stvol. Podle odpovědí americké orchidejové společnosti na časté dotazy může z části stvolu mezi jizvou po prvním květu a posledním kolénkem vyrůst nová větev s květy, a to za osm až dvanáct týdnů. RHS radí stvol po odkvětu seříznout nad druhým kolénkem. Chladnější impuls. Zdravou rostlinu přesuňte zhruba na měsíc na místo o pět stupňů chladnější. Podzimní parapet ve špaletovém okně nebo nevytápěná ložnice takový impuls obstarají samy a rostlina zareaguje novým stvolem.
Mladé nebo zesláblé exempláře je lepší nechat odpočinout a stvol odstranit celý. Energie se přesune do listů a kořenů a další kvetení pak bývá bohatší.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková