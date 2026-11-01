CENTRUM o páté: První sníh, mírový stůl a telefon, který může zachránit život

Mírový stůl pro tři. Evropa má čekat
Rusko podle poradce Kremlu Jurije Ušakova chce první kolo jednání o Ukrajině vést ve formátu Moskva–Kyjev–Washington. Evropské země by se podle něj měly připojit až později, což naznačuje, že Moskva chce o budoucnosti kontinentu jednat především přímo s USA. Zároveň zní, že Putin by telefonát od Zelenského přijal, Ukrajina ale trvá na jednání na neutrální půdě a s účastí třetích stran.
Rozdíl v přístupech je zásadní: Kyjev souhlasil s návrhy na příměří, Moskva však zastavení bojů podmiňuje mimo jiné územní ústupky. Ukrajina je odmítá a navrhuje zastavit boje na současné frontě. Otázkou tedy zůstává, zda třístranný formát povede k reálnému kroku, nebo jen posune diplomatickou hru dál.
Kyjev čeká na ochranu. Pět set střel, ale až za roky
USA schválily pro Ukrajinu 500 střel Patriot PAC-3 v hodnotě přibližně 45 miliard korun. Nákup financují Kanada, Německo a Norsko spolu s Ukrajinou přes evropskou půjčku, přičemž balík zahrnuje i náhradní díly a logistickou podporu. Pro zemi čelící ruským raketovým útokům jde o důležitou zprávu, dodávky se však očekávají až v roce 2030.
Právě čas je tím největším problémem. Zelenskyj uvádí, že Ukrajina dostává v průměru jen dvanáct střel Patriot měsíčně, zatímco Rusko může za stejnou dobu vypustit zhruba 150 balistických raket. Kyjev proto usiluje i o vlastní výrobu interceptorů, ta ale podle odborníků nemůže začít dřív než za 18 až 24 měsíců.
Bílá vrstvička na hřebenech. Zima klepe na dveře
Na Krkonoších, Jeseníkách i Beskydech se dnes mohou objevit sněhové přeháňky. Nad 1 000 metrů může v Krkonoších napadnout až pět centimetrů sněhu, v Jeseníkách se počítá spíše s přírůstkem kolem dvou centimetrů. V nížinách zůstanou teploty mezi 7 a 11 °C, v noci se ale může ochladit až na minus dva stupně.
První sníh tak připomíná, že zima už není vzdálená, byť souvislá sněhová pokrývka zatím není jistá. Meteorologové varují před nočními mrazy a místy i mrznoucími mlhami, které mohou na silnicích vytvořit námrazu. Na hřebenech se může během dne ukázat slunce, večer se ale ochlazení projeví i v nižších polohách.
Telefon v kapse může zachránit život. Stačí zapnout skryté funkce
Moderní telefon umí mnohem víc než volat, psát a pořizovat fotky. V krizové situaci mohou pomoci skryté bezpečnostní funkce, které ale většina lidí nemá aktivované. Právě jejich nastavení může rozhodnout o tom, zda se v nouzi dostane pomoc včas.
Stojí za to si je projít klidně, ještě než nastane nouze. Telefon může sloužit jako tichý strážce, který v případě potřeby upozorní blízké nebo umožní rychlou výzvu k pomoci. Pár minut v nastaveních tak může mít mnohem větší hodnotu, než se na první pohled zdá.
Krypto slibující jistý zisk. Podvod poznáte podle sedmi signálů
Podvodníci často nezačínají technickým hackem, ale zdvořilou zprávou a postupně vybudovanou důvěrou. Nabízejí investici s vysokým a „jistým“ výnosem, tlačí na rychlé rozhodnutí nebo předvádějí grafy, na kterých peníze rostou. Problém nastává ve chvíli, kdy člověk chce vydělané prostředky vybrat.
Varovné signály zahrnují slib bez rizika, časový tlak, falešná doporučení známých osobností, nemožnost výběru, žádost o vzdálený přístup či neověřitelné oprávnění firmy. Nebezpečí nekončí ani po ztrátě peněz: mohou se ozvat údajní specialisté, kteří slibují jejich vrácení za další poplatek. Základní pravidlo zní – pokud někdo slibuje nemožné a spěchá, je čas zpomalit.
Havlová a Pavel na jedné fotce. Kritika přišla rychle
Společná fotografie Dagmar Havlové a prezidenta Petra Pavla rozdělila fanoušky na sociálních sítích. Bývalá první dáma na kritiku reagovala ostrým vzkazem, který ukázal, že i zdánlivě obyčejná fotka může vyvolat širší debatu o postojích, symbolice a veřejné roli osobností.
Fotka se stala spíše spouštěčem než samotným tématem. Lidé do ní promítli své názory na politiku, historii i očekávání vůči veřejným osobnostem. Reakce Dagmar Havlové pak ukázala, že v online prostoru se emoce šíří rychleji než vysvětlení.
StarDance bez kamer. Eben si odpočinul od serióznosti, Dyk změnil image
Za kamerami StarDance se odehrálo své vlastní představení. Jan Eben odložil serióznost, Václav Kopta si zahrál a Ondřej Vetchý se ukázal v roli, kterou diváci v taneční soutěži nečekají. Roman Skamene zase prožil chvíle, kdy ho taneční parket zcela pohltil.
Zákulisí ukazuje, že soutěž není jen o tanci, ale i o nervozitě, smíchu a lidských momentech, které se do vysílání často nedostanou. Právě tyto drobnosti dělají ze StarDance příběh, který sledují lidé nejen kvůli bodům poroty. A někdy právě mimo kameru vznikne ta nejlepší scéna.
Habera a vyřazený zpěvák. Drsná slova mají dohru
Po odvysílání SuperStar se rozpoutala další vlna sporů. Vyřazený zpěvák se ostře pustil do porotce Pavla Habery a nešetřil ani Leoše Mareše. Jeho slova vyvolala reakce fanoušků i dalších lidí kolem soutěže.
Konflikt ukazuje, jak snadno se televizní soutěž promění v osobní dramata, která žijí svým životem i po skončení vysílání. Pro diváky může být taková roztržka dalším zdrojem zábavy, pro samotné účastníky však jde o velmi reálné emoce. A jak to už bývá, nejhlasitější slova často přetrvají déle než samotný výkon na pódiu.
Zrádci bez psychologa? Polovina hráčů si pomoc hledá
Pořad Zrádci odhalil i to, že psychologická podpora není jen součástí profesionálního suportu. Psychologa využívá podle informací ze zákulisí polovina hráčů a pomoc vyhledal i režisér Krug. V soutěži plné strategie, nejistoty a sociálních her tak jde o důležitou součást přípravy.
Psychická odolnost se v takovém prostředí stává stejně důležitou jako taktické myšlení. Hráči musí zvládat tlak, nejistotu i neustálé hodnocení ostatními. Právě proto může psychologická pomoc pomoci udržet hlavu v klidu, i když se kolem odehrává hra o důvěru a přežití.
Lehečkův bizar unik. Akční hrdina, který sám nevěděl, co se stalo
Tomáš Macháč i Jiří Lehečka patří mezi tenisty, kteří dokážou na dvorci překvapit. Tentokrát se však Lehečka stal hrdinou situace, kterou sám popisoval jako naprosto bizar. Jeho „akční“ únik zaujal natolik, že se o něm mluvilo jako o scéně z filmu.
Tenis je plný přesných úderů a taktiky, ale občas rozhodne i štěstí, reflex nebo momentální zmatení. Leheččův moment ukazuje, že i profesionální sport umí překvapit situací, kterou nikdo nenaplánoval. A právě tyto nečekané chvíle zůstávají v paměti fanoušků nejdéle.
Cyklistický Oscar blízko. Pogačar míří po čtvrtém triumfu
Cyklistický „Oscar“ má své favority a Tadej Pogačar může získat cenu už počtvrté. U žen se zase zdá, že cena pro Demi Volleringovou je jen formalitou. Obě jména tak naznačují, že sezóna měla své jasné vládce.
Ocenění ale vždy potvrzuje víc než jen výsledky. Odráží celou sezonu plnou závodů, strategií a momentů, kdy se rozhodovalo o sekundy. Pro fanoušky je to příležitost vzpomenout si na nejlepší jízdy roku a pro jezdce důkaz, že jejich úsilí mělo smysl.
Sedm receptů bez masa pro klidný večer
Jeden den bez masa nemusí být trest, ale příležitost objevit něco nového. Nabídka sedmi večeří ukazuje, že i bez steaku může být večeře chutná, sytá a rychlá. Stačí správně zkombinovat zeleninu, luštěniny, obiloviny nebo sýry.
Kuchyně bez masa nemusí být nudná ani složitá. Naopak může přinést lehčí večer, méně nákladů a možnost vyzkoušet chutě, které by jinak v jídelníčku chyběly. A pokud se recept zalíbí, může se z jednorázové náhrady stát nová oblíbená večeře.
Heidi Klum jako utržená ruka
Heidi Klum si na své legendární halloweenské party v New Yorku opět připravila kostým, který šokoval. Proměnila se v obří zakrvácenou utrženou ruku s červenými nehty, zlatými prsteny a kopií vlastního snubního prstenu. Nechyběly ani efekty krve.
Její převleky už dlouho patří k nepřeskočitelné součásti Halloweenu. Každý rok přináší něco, co je zároveň děsivé, vtipné a technicky nápadité. Letošní kostým potvrdil, že když už někdo Halloween slaví, tak opravdu naplno.
První sníh na horách, jednání o Ukrajině i telefon skrývající život zachraňující funkce – dnešní den ukázal, že velké i malé změny často přicházejí nenápadně. Někdy stačí pár centimetrů sněhu, aby se svět venku změnil, jindy pár nastavení v mobilu, aby se změnilo něco mnohem důležitějšího. A možná právě proto stojí za to se občas zastavit, podívat se z okna a zkontrolovat, co máme po ruce.