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CENTRUM o páté: První sníh, mírový stůl a telefon, který může zachránit život

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První listopadový den přinesl do Česka ochlazení a na horách i první sníh. Zatímco v nížinách ještě zůstává podzim, ve výškách nad 900 metrů se už mohou objevovat bílé vločky. Svět mezitím sleduje jednání o Ukrajině, kde Rusko naznačuje, kdo má u mírového stolu sedět – a kdo má zatím počkat.
první sníh s halloweenským kostýmem

první sníh s halloweenským kostýmem

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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