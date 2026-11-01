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Mišpule zažívají návrat: Nenáročný ovocný strom zdobí zahradu květy, listy i neobvyklými plody

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Dennívýzva
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Zkusit čerstvě utrženou mišpuli je spolehlivý způsob, jak na ni navždy zanevřít. Tvrdá dužnina stáhne ústa trpkostí a hnědá slupka rozhodně neslibuje žádnou pochoutku. Jenže právě u tohoto ovoce se vyplatí obrátit běžná pěstitelská pravidla naruby. Po sklizni ho totiž musíte nechat změknout a zhnědnout. Mišpule je navíc mnohem zajímavější strom, než by se podle její […]
Mišpule německá, zdroj: Pixabay

Mišpule německá, zdroj: Pixabay

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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