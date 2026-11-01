Panely na střeše, svíčka na stole. Fotovoltaika bez zálohy při výpadku nepomůže

Fotovoltaika může snížit účet za elektřinu, ale ochranu před výpadkem automaticky nekupujete. Běžná síťová elektrárna bez záložního režimu domácnost nenapájí ani za slunce. A samotná baterie ještě neříká, ve kterých zásuvkách proud zůstane.
Představte si polední výpadek. Panely máte na střeše, venku je jasno, přesto lednice utichne a domácí Wi-Fi zmizí. U síťové fotovoltaiky bez zálohy by to nebyla záhada ani důkaz pokažených panelů. Jen by se ukázalo, že výroba levnější elektřiny a napájení domu bez distribuční sítě jsou dvě různé služby.
Proč síťová fotovoltaika při výpadku přestane napájet dům
Střídač převádí stejnosměrnou elektřinu z panelů na střídavou pro domácnost. Běžné síťové provedení přitom potřebuje referenci z distribuční sítě. Při jejím výpadku se odpojí. Rozdíl mezi střídačem, který síť následuje, a technologií schopnou vytvořit vlastní místní síť vysvětluje
americké ministerstvo energetiky. Jde o technický princip, nikoli o český předpis.
https://chytrenato.cz/lednice-mrazak-nevytapeny-sklep/
Funkční záloha musí od veřejné sítě bezpečně oddělit napájenou část domu a zajistit jí vlastní napájení. Neznamená to posílat elektřinu do vypnuté distribuční sítě. Výrobce Fronius na
přehledu záložních funkcí rozlišuje napájení vybraného obvodu a řešení Full Backup s přepínacími prvky. Rozsah se musí navrhnout pro konkrétní instalaci. Baterie není razítko na soběstačnost
Akumulátor může ukládat přebytky na večer, zatímco síť normálně funguje. To ještě neprokazuje záložní provoz.
Australský vládní průvodce návrhem fotovoltaiky výslovně upozorňuje, že ani některé sestavy s baterií nemovitost při výpadku nenapájejí. Pro zálohu musí být celý systém odpovídajícím způsobem navržený a nastavený.
Existuje přitom i opačná situace. Fronius GEN24 nabízí základní funkci PV Point pro samostatný jednofázový výstup do 3 kW, který při dostatku sluneční energie může fungovat bez baterie. Za tmy bez uložené energie nepomůže. Je to jiná služba než záloha domu a vyžaduje připravený výstup; běžné zásuvky tím automaticky neožijí. Podrobnosti uvádí
návod Fronius Primo GEN24 v části PV Point.
Z porovnání obou možností plyne užitečné pravidlo pro nákup: přítomnost baterie není spolehlivým poznávacím znamením zálohy. Ptejte se na konkrétní výstup, připojené spotřebiče a podmínky provozu. Nápis „hybridní“ na nabídce za vás tuhle kontrolu neudělá.
Schopnost zálohování ověřujte podle přesného modelu, zapojení a nastavení střídače. Ilustrační snímek ukazuje SMA Sunny Boy, nikoli GEN24 popisovaný v textu. Asurnipal / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Kilowatty určují zátěž, kilowatthodiny zásobu
U zálohy potřebujete znát dvě různá čísla. Výkon v kW říká, jak velkou zátěž může sestava napájet najednou. Energie v kWh popisuje její zásobu. Velká baterie sama nezaručuje, že střídač zvládne souběh spotřebičů. U motorů se navíc řeší rozběh a u třífázových zařízení také podporované zapojení.
V návodu pro konkrétní sestavu si proto nechte ukázat trvalý i krátkodobý záložní výkon, omezení na jednotlivých fázích a použitelnou energii baterie. Výdrž ovlivňuje také nabití na začátku výpadku. Fronius v uvedeném návodu popisuje nastavení rezervy, pod kterou se baterie při běžném síťovém provozu nevybíjí. Plán zálohy tedy stavte na skutečné rezervě, ne na představě pokaždé plného akumulátoru.
https://chytrenato.cz/podlahove-topeni-nebo-radiatory-srovnani-salani-konvekce-uspora-alergie/
Vyplatí se fotovoltaika, která vás před tmou neochrání
Může. Pokud ji kupujete kvůli úspoře, rozhoduje cena sestavy a to, kolik její elektřiny doma využijete. Pokud chcete překlenout výpadek, kupujete ještě určitou míru pohodlí a odolnosti.
Energetický regulační úřad připomíná, že vlastní elektrárna není výhodná pro každého. Samotný počet panelů ekonomický verdikt nedá.
Nechte si proto nabídku rozepsat: kolik stojí řešení pro běžnou spotřebu a kolik navíc požadovaná záloha včetně zapojení. Vedle očekávané úspory posuzujte, co při výpadku opravdu potřebujete. Napájet světlo a několik zásuvek je jiný požadavek než současně vařit, topit a nabíjet auto. Za nevyužívanou schopnost nemá smysl připlácet jen proto, že se v letáku dobře vyjímá.
Začněte seznamem důležitých spotřebičů. S orientací v běžném odběru pomůže
měřič spotřeby do zásuvky; rozběhové špičky a pevně připojená zařízení musí posoudit dodavatel. Pro návratnost si vyžádejte výpočet podle vašeho průběhu spotřeby, smluvních cen a nákladů. Univerzální počet let by bez těchto vstupů byl jen hezké číslo do reklamy. Šest otázek pro dodavatele před převzetím
Následující otázky převádějí rozdíl mezi ukládáním energie a skutečnou zálohou do věcí, které lze zapsat do nabídky a ověřit při předání:
Jaký přesný model střídače a jaká aktivovaná funkce zajistí provoz při výpadku sítě? Které konkrétní zásuvky a okruhy zůstanou napájené a které se vypnou? Jaký je trvalý záložní výkon, povolený krátkodobý souběh a omezení jednotlivých fází? Je přechod automatický, nebo ruční, a jak dlouho bude napájení přerušené? Jaká rezerva baterie je nastavená a co sestava udělá po jejím vyčerpání, v noci a při návratu slunce? Je vše potřebné pro uvedené chování zahrnuté v ceně a předvede dodavatel bezpečnou zkoušku?
V předávací dokumentaci hledejte přesné modely, schéma skutečného zapojení, seznam zálohovaných okruhů, návod k přepnutí a záznam nastavení i provedené zkoušky. Manuál pro jinou variantu střídače nestačí. Zkoušku a zásahy do rozvaděče přenechte kvalifikované instalační firmě; ochrany neobcházejte. Výrobce v návodu váže funkčnost Full Backup na odpovídající komponenty, kabeláž, konfiguraci a kontrolní seznam.
Ze seznamu zálohovaných okruhů musí být jasné, které zásuvky při výpadku zůstanou funkční. Ilustrační snímek staršího rozvaděče. Oto Zapletal / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Majitel hotové fotovoltaiky může začít právě těmito papíry a dotazem na svého dodavatele. Když se z nich rozsah zálohy nedá poznat, nepovažujte ji za potvrzenou. A i s funkční zálohou patří do domácího plánu
zásoby a výbava pro výpadek proudu. Baterie má konečnou zásobu a technika může potřebovat servis.