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Panely na střeše, svíčka na stole. Fotovoltaika bez zálohy při výpadku nepomůže

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Panely ani baterie samy nezaručují proud při výpadku. Vysvětlujeme rozdíl mezi úsporou a zálohou a přidáváme šest otázek pro dodavatele.
Tmavé fotovoltaické panely na taškové střeše cihlového domu s komínem

Tmavé fotovoltaické panely na taškové střeše cihlového domu s komínem

Zdroj: Aethonatic / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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