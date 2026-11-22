Dvířka myčky není vždy dobré otevřít okamžitě po skončení programu. Správné načasování může pomoci se sušením nádobí a omezit prudký únik horké páry.
Myčka akorát domyla, ozve se poslední pípnutí a většina lidí automaticky sáhne po madle. Nespěchejte, v tuto chvíli se vyplatí několik minut počkat. Uvnitř spotřebiče je totiž stále velmi teplo a prudké vypuštění páry nemusí prospět ani nádobí, ani okolí myčky. Správné načasování otevření
může navíc ovlivnit, jak dobře nádobí uschne. V některých případech ale naopak dává smysl nechat dvířka pootevřít automaticky. Rozhoduje především to, jaký typ myčky doma máte a jaký program používáte. Horko uvnitř myčky má po skončení programu svůj význam
Po skončení běžného mycího programu zůstává uvnitř myčky velké množství tepla a vlhkosti, uvádí MayTag. Pokud dvířka otevřete okamžitě, horká pára unikne ven a část vody může na nádobí znovu zkondenzovat. Výsledkem tak nemusí být rychleji usušené nádobí, ale naopak mokré skleničky a další
předměty, které budete muset před uklizením utírat. Prudký výstup páry navíc dlouhodobě zatěžuje okolní kuchyňský nábytek, zejména pokud uniká stále stejným směrem. U citlivějšího nádobí může hrát roli také rychlá změna teploty. Tenké sklo nebo některé choulostivé předměty mohou při prudkém ochlazení snáze popraskat.
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U novějších spotřebičů se ale situace mění. Některé modely mají funkce, které po skončení hlavní části programu dvířka automaticky mírně pootevřou. Setkat se lze například s označením AirDry, NaturalDry nebo AutoAir. Vzduch z místnosti se díky tomu dostane dovnitř a
pomůže odvést přebytečnou vlhkost bez potřeby dalšího intenzivního ohřívání. To může být výhodné také z hlediska spotřeby energie. Pokud takovou funkci vaše myčka má, není potřeba její chování ručně upravovat ani se snažit dvířka otevřít ve správnou chvíli. Spotřebič je na tento způsob sušení navržený a postupuje podle programu sám.
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Jestli vaše myčka automatické pootevření nemá, je rozumné po skončení programu chvíli počkat, ideálně přibližně 15 až 30 minut. Teplo a pára uvnitř mezitím postupně opadnou a nádobí může lépe doschnout. Pokud ale potřebujete myčku otevřít okamžitě, například kvůli nádobí, pomůže alespoň vysunout horní koš,
aby pára nemířila přímo na kuchyňskou linku a mohla lépe uniknout. Po vyjmutí nádobí je pak vhodné nenechávat myčku dlouhodobě zcela zavřenou. Mezi jednotlivými cykly mohou pootevřená dvířka pomoci odvést zbytkovou vlhkost a omezit podmínky, které svědčí zápachu, plísním a množení mikroorganismů. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, proč dávat do toalety tablety do myčky.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Whirpool, MayTag, YouTube OKAY
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Dvířka myčky po domytí by se neměla otevírat ihned. Horko uvnitř má po skončení programu svůj význam pochází z webu Světkreativity.