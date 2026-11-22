Představte si parkoviště před supermarketem. Mezi rodinnými vozy kombi stojí bílá Fabia s černou střechou a závodními polepy. Lidé kolem ní chodí s taškami a ani se neotočí. Netuší, že míjejí limitovanou edici, kterou si na celém světě koupí jen hrstka lidí. Kolik vozů připadne Česku, výrobce zatím neoznámil.
Poznáte ji podle čísla 125
Fabia Motorsport Edition se prodává jen v jedné barvě, v bílé metalíze Moon. Střecha a sloupky jsou černé a boky zdobí polepy podle soutěžní Fabie RS Rally2. Na první pohled ji prozradí i další detaily:
nápis 125 na zadním sloupku, osmnáctipalcová kola Libra v kouřovém odstínu, podvozek snížený o 15 mm, černé spoilery a difuzor, dvojitá koncovka výfuku. Přečtěte si také: Instaloval tepelné čerpadlo bez fotovoltaiky: první účet za elektřinu ukázal, jestli se investice vyplatila
Jistotu získáte pohledem do kabiny. Na přístrojové desce je plaketka s pořadovým číslem vozu v sérii a emblém Škoda Motorsport 125 najdete na volantu i na kobercích.
Na celý svět jen 125 kusů
Škoda edici představila v květnu 2026 ke 125. výročí své závodní divize Škoda Motorsport. Značka se poprvé postavila na start závodu v roce 1901, a proto pro celý svět vznikne jen 125 aut. Soutěžní Fabie přitom značce vedou dobře: od roku 2015 jich do května 2026 prodala zákazníkům přes 750 ve třech generacích a na kontě má šest jezdeckých titulů ve WRC2.
Kolik z těch 125 aut připadne na jednotlivé země včetně Česka, Škoda podle dostupných informací veřejně neuvedla. Přesné číslo zatím známe jen od sousedů. Podle tiskové zprávy Škoda Auto Slovensko z května 2026 tam zamíří pouhých pět vozů a majitelé je měli dostat začátkem letošního podzimu. Pokud už nějaké kusy jezdí i po českých silnicích, jde nanejvýš o desítky aut.
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Jak málo to je, ukazuje starší limitovaná Fabia Edition R5. Jen českému trhu jich tehdy připadlo víc, než kolik aut má nová edice na celé planetě.
Fabia Edition R5 Fabia Motorsport Edition rok představení 2018 2026 kusů celkem 1 300 125 pro Česko 200 nezveřejněno cena v Česku 474 900 Kč nezveřejněna výbava pevná specifikace pevná specifikace Pod kapotou obyčejná Fabia 130
Limitovaná edice převzala beze změny pohon Fabie 130, tedy verze, kterou Škoda běžně nabízí i bez číslované plaketky. Pod kapotou pracuje přeplňovaný 1.5 TSI evo2 o výkonu 130 kW s točivým momentem 250 Nm a řazení obstarává sedmistupňový automat DSG. Výkon navíc edice nemá.
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Sama Fabia 130 přitom patří k ostřejším verzím. Vychází z výbavy Monte Carlo a přidává sportovní podvozek, červené brzdové třmeny a pro systémy ASR i ESC nabízí režim Sport. Její motor má proti slabší verzi 1.5 TSI se 110 kW upravenou sací komoru, tlumič vibrací a vahadla. Převodovka řadí ve vyšších otáčkách a v režimu Sport podřazuje s meziplynem. Z místa na 100 km/h se auto dostane za 7,4 sekundy, nejvyšší rychlost je 228 km/h a Škoda ho označuje za nejrychlejší sériovou Fabii.
Co dostane majitel k autu navíc
Edice má pevnou specifikaci, takže si zákazník nevybírá barvu ani nic nepřiobjednává. Ke každému vozu však patří dárková sada uložená v přepravním boxu s logem Fabia 125.
Majitel v něm najde řidičské rukavice, certifikát původu, který podepsalo představenstvo, a kus bezpečnostního rámu ze závodní Fabie RS Rally2. Jen tahle položka sady je tedy kusem skutečné rallyové techniky.
Přečtěte si také: Máte v šuplíku starý telefon? Vybrali jsme modely, které se prodávají za tisíce Kč Ke každé ze 125 limitovaných Fabií dostane majitel dárkovou sadu s rukavicemi, certifikátem a kusem bezpečnostního rámu ze soutěžní Fabie RS Rally2. Ilustrační foto. Zdroj: Omar Al-Ghosson / Unsplash. Cena a šance na sběratelskou hodnotu
Za základní Fabii 130 si Škoda podle ceníku platného od 21. října 2026 účtuje 699 900 Kč. Limitovaná edice má být dražší, její přesná česká cena ale zatím známá není.
Podle některých novinářů může mít edice sběratelský potenciál, jde však o odhad a zisk při pozdějším prodeji zaručený není. Kdo by o takovém voze uvažoval jako o sběratelském kousku, měl by schovat celý obsah boxu včetně certifikátu. Spolu s číslovanou plaketkou dokládá, že jde o jeden ze 125 originálů.
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Zdroje: https://www.skoda-storyboard.com/sk/press_kit/125-rokov-skoda-motorsport-tlacova-mapa/skoda-fabia-motorsport-edition/, https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/oslava-mistrovskych-titulu-motorsportem-inspirovana-skoda-fabia-edition-r5-prave-vstupuje-na-cesky-trh/, https://www.autozive.cz/skoda-fabia-motorsport-edition/, https://auto-motor.cz/skoda-fabia-motorsport-edition-limitka/, https://www.autojournal.cz/fabia-jako-investice-nova-limitovana-edice-laka-na-zavodni-puvod-i-extremne-maly-pocet-kusu/, https://www.carscoops.com/2026/05/skoda-fabia-motorsport-edition/, https://www.skoda-auto.cz/_doc/a043475b-da81-478e-a0f2-0849fba22ac7, https://autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/prekvapiva-rarita-skoda-fabia-edition-r5-oslavovala-uspechy-znacky-v-cesku-se-prodalo-jen-200-aut, https://www.novinky.cz/auto/clanek/skoda-fabia-edition-r5-zna-ceskou-cenu-40059132, https://www.skodahome.cz/predstavujeme/skoda-fabia-motorsport-edition/, https://www.autohled.cz/magazin/skoda-fabia-motorsport-edition-125-kusu-motor-130-kw-a-kus-klece-z-rs-rally2-v-darkovem-boxu/12470