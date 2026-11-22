Tableta do myčky v toaletě rozpouští skvrny od tvrdé vody. Stačí ji rozpustit a mísu vydrhnout
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Článek byl publikován 22.11.2026 11:09
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