Konec listopadu, kuchyň voní vánočním cukrovím a ve dřezu stojí šedá voda, která ne a ne odtéct. Do odpadu proto letí pár lžic jedlé sody, za nimi šplouchne ocet, výlevka zasyčí a nad mřížkou vyroste bílá čepice pěny. Vypadá to, že se uvnitř trubky odehrává malý zázrak. Ve skutečnosti se většina té podívané odbyde během několika vteřin a pár centimetrů od vašich očí. Bublinky vyčerpají sílu dřív, než by se mohly dostat k ucpávce, která se mezitím pohodlně usadila za sifonem. Podstatný totiž není spor mezi „přírodní“ a „chemickou“ cestou. Rozhoduje, zda jen leštíte ústí výlevky, nebo skutečně odstraňujete překážku v potrubí.
Chemie jedlé sody s octem: proč bublání klame oči
Rovnice, kterou zná každý školák z hodin chemie, je prostá. Kyselina octová z octa reaguje s hydrogenuhličitanem sodným z jedlé sody a vzniká octan sodný, voda a oxid uhličitý. Popisuje ji třeba výukový materiál
American Chemical Society. Právě plyn dělá onu působivou pěnu.
Jakmile se ale obě složky vzájemně spotřebují, reakce utichne. V odpadu zbude slabý vodný roztok octanu sodného, látky, která tuk nerozpouští ani vlasy nerozkládá. Pěna nemá tlak hadice a chybí jí rovněž síla kovové spirály. Kyselina a zásada se navíc navzájem neutralizují, takže výsledná směs je mírnější než každá z ingrediencí zvlášť.
Proč se tahle metoda drží v rodinných radách tak houževnatě? Podle nás proto, že syčení působí aktivně. Člověk vidí, že se „něco děje“, a podvědomě předpokládá, že totéž probíhá i metr hlouběji. Tam už ovšem nic nebublá.
Sifon jako hranice: kam pěna ze sody dosáhne a kam už ne
Výrobce čisticích prostředků Drano doporučuje sodu s octem v koupelně hlavně na zápach, bakterie a lehké nánosy usazené blízko povrchu odpadu. Postup je jednoduchý: zhruba 100 gramů sody, stejný objem octa (asi 1,2 decilitru), odtok hned ucpat zátkou nebo hadrem, nechat půl hodiny působit a propláchnout horkou vodou. Přesný dosah pěny v centimetrech žádný z dohledaných zdrojů neuvádí. Popis výrobce ale jasně míří k ústí výlevky a sifonu.
Pro představu stačí anatomie běžného dřezu:
Mřížka a ústí: tady se zachytí film mastnoty a zápach. Pěna tu má největší šanci. Sifon: zahnutá část pod umyvadlem drží vodní uzávěr proti pachům z kanalizace. Usazují se v něm vlasy, mýdlo i zbytky jídla. Lehký povlak může reakce narušit. Potrubí za sifonem: odtud směřuje odpad do stoupačky. Tuk tu chladne, tuhne a lepí se na stěny, přičemž v něm postupně uvíznou další nečistoty. Sem už pěna prakticky nedosáhne.
Drano k tomu přidává zrádnou poznámku: pokud se odtok po sodě s octem zlepší, ucpávka byla odstraněna,
nebo zmenšena. Druhá možnost vysvětluje, proč se potíž často za týden ozve znovu. Kanálek v zátce se trochu rozšíří, voda zase steče, jenže vrstvy tuku na stěnách zůstanou. Britská vodárenská společnost Thames Water řadí tuky, oleje a zbytky jídla mezi nejčastější viníky blokací, hned vedle vlhčených ubrousků a hygienických potřeb. Americký úřad Bismarck Public Works doplňuje, že tuk se na vnitřek trubek lepí, časem tvrdne a horká voda se saponátem jeho usazování dlouhodobě nezabrání. Oblíbená kombinace Jaru se solí tak nanejvýš rozpustí čerstvý mastný film. Mazlavou zátku jen posune o kus dál. Louh v odpadu: silnější zbraň na tuky a vlasy s rizikem poleptání
Kdo chce víc než pěnu, sáhne po hydroxidu sodném, lidově louhu. Silná zásada skutečně rozkládá organické nečistoty, tuky i vlasy. V českých obchodech se prodává v několika podobách:
Přípravek Obsah NaOH Dávka a doba působení Orientační cena Kittfort Hydroxid sodný, 1 kg 97 až 99,5 % cca 100 g do sifonu, 0,5 l horké vody, 30 minut 67 Kč SIFO gel čistič sifonů, 750 ml méně než 5 % třetina láhve, 45 minut, proplach horkou vodou neuvedeno Savo Razant čistič odpadů, 1,2 l hydroxid sodný 500 ml při ucpání, nejméně 30 minut 114 Kč
Účinnost ovšem něco stojí. Savo nese varování H314: způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Výrobci proto předepisují ochranné rukavice, brýle a u Sava i ochranný oděv. Sypký louh se při rozpouštění silně zahřívá. SIFO se nesmí kombinovat s kyselinami, což je dobré mít na paměti, pokud jste předtím do odpadu lili ocet.
Druhou slabinou zůstává materiál. Kittfort i SIFO výslovně zakazují použití na hliník. Většiny domácností se to netýká: podle
Brněnských vodáren a kanalizací se vnitřní kanalizace dnes nejčastěji staví z plastu, nejrozšířenější je polypropylen HT, zatímco litina, kamenina a ocel se objevují méně. U starších rozvodů nebo neznámých kovových dílů se ovšem vyplatí opatrnost.
Ani louh přitom neprorazí cokoli. Na tvrdé usazeniny, zapadlé předměty a nánosy hluboko ve stoupačce je domácí chemie slabá karta.
Zvon, spirála, nebo instalatér: postup, když voda v dřezu stojí
Drano popisuje u ucpaného dřezu logický sled kroků, který dává smysl i v českém paneláku:
Gumový zvon. Několik ostrých pohybů vytvoří tlak a podtlak, které zátku rozhýbou. Zvon však nikdy nepoužívejte poté, co jste do odpadu nalili chemický čistič; zbylá žíravina by mohla vystříknout do obličeje. Demontáž sifonu. Pod dřez kbelík, povolit převlečné matice, vyndat sifon a vyčistit ho. Často v něm najdete hrudku vlasů s mýdlem nebo kus ztuhlého tuku. Čisticí spirála. Pokud je sifon čistý a voda přesto neodtéká, překážka sedí dál v potrubí. Ruční spirála ji dokáže rozrušit nebo vytáhnout. Odborník. Když spirála narazí na tvrdý odpor a nepomůže, případně když je ucpávka hluboko v instalaci, přichází řada na profesionály.
Varovné signály, že jde o víc než lehké zanesení: voda stojí úplně nebo odtéká sotva znatelně, zápach přetrvává, potíž se po každém domácím pokusu vrací. Pokud bublá záchod nebo se voda vrací do vany a sprchy, ucpání nejspíš zasahuje společné potrubí. Takové místo sodou ani louhem z kuchyně neovlivníte.
Kolik stojí čištění odpadu v roce 2026: desítky korun proti tisícům
Domácí pokus vyjde opravdu levně. Sáček sody a láhev octa stojí pár desítek korun, kilo sypkého louhu necelou sedmdesátku. Profesionální zásah se pohybuje v jiných řádech.
Pražský A.K. Servis účtuje za čištění strojní spirálou nebo tlakovou vodou 1 700 Kč za započatou hodinu bez DPH, k tomu dopravu po Praze za 790 Kč. Havarijní výjezd se prodraží o 500 Kč, noční o 1 000 Kč. Brněnská firma Čisté-odpady uvádí ve svém ceníku jednoduché čištění kanalizace do deseti metrů za 1 200 Kč bez DPH, dopravu v okolí za 400 Kč, paušál po Brně 600 Kč a komplikace za 1 800 Kč za hodinu. Běžný výjezd tak snadno přesáhne dva tisíce korun.
Z toho podle nás plyne praktické pravidlo. Soda s octem má místo u mírného zápachu a pomalého odtoku: riskujete pár korun a půl hodiny čekání. Jakmile voda stojí, smysl dává zvon a demontáž sifonu, které stojí jen trochu námahy. Opakované nalévání pěny do zatvrzelé ucpávky naopak oddaluje zásah, a když nakonec přijede noční pohotovost, účet bývá vyšší, než by byl o týden dřív.
Nejlevnější čištění se přitom odehraje dávno předtím, než voda začne stoupat: sítko na vlasy ve sprše, tuk z pekáče do plechovky a pak do koše, zbytky jídla z talíře rovnou do bioodpadu. V předvánočních týdnech, kdy se peče a vaří víc než kdykoli jindy, se tahle drobná disciplína vyplácí dvojnásob.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková