Vyjedete z mycí linky, podíváte se do zpětného zrcátka a na zadním okně se vám třepotá igelitový sáček. Nejdřív vás napadne, že si z vás někdo vystřelil. Obsluha ale chrání díl, který při mytí trpí častěji, než by leckterý řidič čekal.
Kde se stěrač zasekne
V myčkách s kartáči nebo textilními pásy se mycí zařízení může zachytit o rameno zadního stěrače. Podle výrobce mycích linek to umějí například tradiční zavěšené textilní pásy v tunelových linkách, protože mají dlouhá volná vlákna. Igelit rameno stěrače obalí, takže z něj netrčí žádná hrana ani mezera, do které by se vlákna mohla zamotat.
Bez ochrany se rameno může ohnout nebo ulomit a poškodit se může i stírací lišta. Provozovatele taková škoda vyjde draho a zákazník se do stejné myčky už nejspíš nevrátí. Některé provozovny proto stěrač místo sáčku přilepí páskou ke sklu, aby nevyčníval.
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Sáček uvidíte hlavně v zahraničí a jen v některých linkách, typicky v amerických tunelových myčkách řetězce Tommy’s Express. Ten v srpnu 2022 uvedl, že výrobce jeho linek Tommy Car Wash Systems prodal za rok 2021 necelé 3 miliony takových sáčků. V prosinci 2024 pak výrobce představil upravené pásy z mikroflísu, s pěnovými vložkami a dělenou spodní částí, které se o stěrač chytají méně. Firma chce, aby se linky bez sáčků časem obešly.
Zadní stěrač trpí i u nás
Stejné riziko hrozí i českým řidičům. Když škodu způsobí provoz samotné myčky, odnese to podle zkušenosti Generali České pojišťovny, kterou v letech 2025 a 2026 popsala médiím, nejčastěji právě zadní stěrač.
Týká se to každého auta se stěračem na zadním okně, tedy typicky kombi, hatchbacků a SUV. Případná oprava navíc dnes zabolí víc, protože náhradní díly i práce v servisu v posledních letech zdražily.
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Další riziko vzniká v autě samotném. Při zapnutém dešťovém senzoru nebo v poloze AUTO se stěrač může v myčce rozběhnout a kartáče ho zachytí. Výrobci aut proto ve svých příručkách radí:
Před vjezdem do mycí linky je dobré přepnout přední i zadní stěrač do polohy OFF. Ilustrační foto. Zdroj: yousef samuil / Unsplash. přepnout stěrače do polohy OFF nebo 0, zapnout režim mytí, pokud ho auto nabízí v menu (u některých novějších modelů zablokuje automatické stěrače, sklopí zrcátka a zavře okna), zkontrolovat, jestli z karoserie nic netrčí, a co jde, sundat nebo pevně uchytit, zavřít okna i víko kufru.
U některých modelů se zadní stěrač spustí sám při couvání, když jsou zapnuté přední stěrače. Popisuje to například příručka k Volvu XC60. Jak se chová váš vůz, zjistíte v jeho návodu.
V bezkontaktní myčce, která auto omyje jen tlakovou vodou a chemií, se stěrač nemá o co zachytit. Chemie tam ale bývá silnější.
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V americkém řetězci Tommy’s Express ano, stačí o to požádat u pokladny. Kdo se ochrany vzdá, nese ale riziko sám. Ulomený stěrač mu pak řetězec nenahradí. Takto to má nastavené jedna firma v USA. U nás se řiďte podmínkami, které myčka vyvěšuje u vjezdu.
Když se stěrač přece jen ulomí
Když selže samotná linka nebo udělá chybu personál, může škoda jít za provozovatelem. Proto se s reklamací obraťte nejdřív na něj. „Škody, které hradíme z odpovědnosti provozovatele myčky, se nejčastěji týkají její poruchy,“ řekl pro TN.cz Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali.
Jinak to dopadne, když jste sami něco přehlédli, třeba tabuli s provozním řádem nebo pokyn obsluhy. Pak vám myčka obvykle platit nemusí. Škody z vlastní neopatrnosti, třeba kvůli nesklopenému zrcátku, havarijní pojištění podle pojišťoven zpravidla nekryje. Rozhodují pojistné podmínky vaší smlouvy, proto si je předem ověřte.
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Pokud se něco stane, zůstaňte na místě a zavolejte někoho z obsluhy. Společně sepište, co se stalo, a hned si mobilem vyfoťte stěrač i okolí zadního okna. Takový záznam je pro reklamaci cennější než pozdější telefonát.
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Zdroje: https://tommys-express.com/blog/biodegradable-wiper-bags/, https://tommycarwash.com/blog/new-enhanced-car-wash-mitter-cloths/, https://www.slashgear.com/1876550/rear-windshield-wipers-plastic-bags-tape-reason-explained, https://www.auto.cz/auto-vs-mycka-za-blbost-se-ne-plati-160824, https://tn.nova.cz/auto/clanek/601395-za-blbost-se-plati-v-myckach-se-deji-neuveritelne-veci-na-co-si-dat-pozor, https://www.novinky.cz/clanek/40577072, https://www.volvocars.com/cz/support/car/s60-twin-engine/article/ec4a2a458e238c7ec0a8015110600eea/, https://www.volvocars.com/cz/support/car/xc60/13w46/article/bcf4f0d0c4f823cac0a801e80083ef6b/, https://ownersmanual.kia.com/full_webhelp/SG2/2024/cs_CZ/topics/chapter5_17_1.html, https://ownersmanual.kia.com/ivi/ccNC_Lite/AV/RUS/Czech/Washmode.html, https://www.wawanesa.com/us/blog/tips-for-using-automatic-car-washes-what-you-need-to-know, https://www.motor1.com/news/805599/car-wash-mistake-that-can-damage-your-car/, https://support.tommys-express.com/hc/en-us/articles/4406602387735-Plastic-bag-on-rear-wiper