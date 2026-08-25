Dan Bárta se drsně opřel do Babišovy vlády: Označil ji za sebestřednou a drzou a nabídl jasný důkaz

Dan Bárta po schůzce v Lánech pěnil. V rozhovoru navazujícím na debatu o krajině a suchu ostře kritizoval Babišovu vládu.
Hudebník na sebe strhl pozornost poté, co po setkání u prezidenta Petra Pavla, které proběhlo v Lánech, nemluvil jen o něm, ale hlavně o tom, jak česká politika vlastně zachází s krajinou, vodou a dlouhodobým suchem. Na In-Lifestyle jsme u jeho vyjádření nevnímali jako nejdůležitější jen to, jak ostrá jeho slova jsou. Podstatnější totiž je, že Bárta nemluvil do prázdna. Navázal na téma, které se v Česku vrací s každým obdobím sucha, ale s příchodem deště se zase „odplaví“. Alespoň zatím.
V Lánech se řešila krajina a voda
Podle portálu eXtra dorazil Dan Bárta do Lán na pozvání prezidenta Petra Pavla. Mezi odborníky se mluvilo především o panujícím suchu, stavu české krajiny a dopadech klimatické změny. V této souvislosti pak zazněla i Bártova slova o lidech kolem Andreje Babiše, kdy o jejich vztahu k problematice řekl: „Já si myslím, že těm lidem je to vlastně v podstatě jedno.“
Bárta se přírodě věnuje dlouhodobě, takže jeho kritiku nelze snadno odbýt jako další výrok známé osobnosti, která si chtěla říct o pozornost. O krajině, vodě a jejím stavu mluví opakovaně a jeho pořad Krajina Dana Bárty na České televizi je toho ostatně důkazem.
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Jeho slova mají váhu, obzvláště v tuto dobu
Sucho a stav krajiny jsou už i u nás palčivým tématem, ač to ne každý vnímá stejně akutně. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na výkyvy srážek, přehřívání krajiny i na dopady sucha, která se neodehrávají jen na polích. Vidět jsou ve městech, v lesích, v hospodaření obcí. Když Bárta mluví o tom, že nejde o náhodný výkyv, ale o důsledek dlouhodobého zacházení s krajinou, nepohybuje se mimo rámec, o němž odborníci mluví roky.
V redakci nás na jeho vyjádření zaujalo hlavně to, že jeho kritika nesměřovala pouze na jednoho politika. Mířila spíš na způsob uvažování. Na politiku, která problém uzná až ve chvíli, kdy se jí to hodí do kampaně nebo aspoň nepřekáží. Tady Bárta zasáhl citlivé místo. Ekologická témata se u nás často rychle zmenší na slovní přestřelku, zatímco skutečný problém zůstává méně líbivý: odvodněná krajina, přehřátá města, lesy oslabené kůrovcem, dražší péče o prostředí, ve kterém se dá normálně žít.
Politika má přitom jednu zásadní nevýhodu: mnohem lépe se v ní prodávají okamžité výsledky než opatření, jejichž přínos přijde třeba za deset nebo dvacet let. Zadržování vody v krajině, změny hospodaření s půdou nebo promyšlenější práce s veřejným prostorem nejsou témata, která by se dala jednoduše vystavit na plakát a za pár měsíců ukázat jako volební úspěch.
Na řešení se nemusí čekat až do dalšího sucha
Bárta tak ve skutečnosti neotevírá jen otázku toho, kdo je právě ve vládě a kdo koho kritizuje. Mnohem podstatnější je, zda budeme o krajině mluvit pokaždé až ve chvíli, kdy je problém dostatečně viditelný. A jestli celá věc utichne po prvním dešti. Když vysychají půdy a ubývá vody, už může být na některá rozhodnutí pozdě.
Krajina přitom nepotřebuje politická prohlášení a modlitby za vodu, ale dlouhodobou práci. A ta je asi tím nejméně atraktivním druhem politiky, není rychlá, nehodí se do stories na sítě a výsledky si ani nepřipíšou ti, kteří ji právě prosazují. Můžeme věřit Petru Macinkovi, že „klimatická krize is over“, jenže česká krajina se takovým prohlášením řídit nebude. Stejně jako nebude čekat, až se politici shodnou, jestli je sucho dostatečně vážný problém. Odborníci přitom o stavu krajiny, vodě a změnách klimatu mluví dlouhodobě. Možná by tedy nebylo od věci začít je poslouchat dřív, než nám další období sucha znovu připomene, že některé problémy se nedají odsunout na příští volební období.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Dan Bárta nenechal na Babišově vládě nit suchou: Hudebník spustil debatu o tom, jak se chová ke stavu české krajiny byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.