Lekce parlamentní etikety podle Babiše: Zmizte a choďte kanály

GLOSA. Skončily parlamentní prázdniny, znovu se tak v Poslanecké sněmovně rozjede přehlídka vytříbené mluvy, argumentačního jiskření, umění diskuse, ostrovtipu, rétorických dovedností, gentlemanství a vůbec slušného chování. Vždyť kdo jiný, než volení zástupci lidu, by měli jíti příkladem.
Jak pomáhá veřejnou diskusi kultivovat „ten první“, premiér Andrej Babiš? Posuďme sami na ukázkách z posledních předprázdninových interpelací.
Začátek chválíme, ten je takřka jak z Gutha-Jarkovského: „Takže dobrý den, dámy a pánové. Děkuju za dotaz.“ No, a tím bychom měli slušné chování odbyté.
Už jste byl za Kalouska?
Dále již následuje tzv. freestyle:
„Naše vláda na rozdíl od té vaší, která vlastně nikdy nic nevyhodnotila, vlastně žádný program neměla, vy jste měli jenom Antibabiše.
To, co jste tady předvedli za čtyři roky, tak byste vlastně měli zmizet z očí veřejnosti. Superdávka například. A vy se mě ptáte za šest měsíců, co my jsme udělali? Já se vás ptám, co vy jste udělali za čtyři roky. Jako co jste udělali? Nic jste neudělali!
Pane poslanče, vy jste z ODS, ne? Občanská demokratická strana, ta strana, která nejvíc poškodila naši zemi od kuponky. Vy jste na tom stejně jak Jurečka, vy, celá ta vaše vláda, byste měli chodit kanály, jeden rok byste měli zmizet, zmizet úplně po tom, co jste tady jako předvedli.
My žijeme v České republice a vy jste prohráli volby na tom, že jste na lidi, kteří tady žijí, kašlali a nic jste pro ně neudělali, akorát jste jim navýšili daně. A je skutečně úsměvné, když chodíme například v centrální Asii a dozvídáme se, jak jste tam jednali a jaká to byla všechno ostuda.
Já myslím, že Piráti by měli zmizet na dva roky, ne na rok. Vy mluvíte o bydlení? Vy, kteří jste to zničili? Vy jste zničili to bydlení. Toto je 132 stran (v ruce drží písemný materiál) vašich přešlapů v politice. Vaše průšvihy (listuje v materiálu). Nebudu to číst.
A vy jste který lidovec? Vy jste z roku 1990 nebo vy jste ještě za Kalouska? Vy jste nový, teďka, ta nová hvězda jsem slyšel. Mladý, vypadáte hezky. A víte o tom, že lidovci jsou v rámci SPOLU? Víte to? A víte, že SPOLU bylo ve vládě teďka čtyři roky?
Na co jste se ptala?
My neděláme zahraniční politiku, jak vy jste chodili do Bruselu si pro notičky – a prodrbali jste 2,4 miliardy na chlebíčcích, jako na předsednictví a nic z toho nebylo.
Já se musím smát, já vůbec nechápu, pane poslanče, proč vy jste akceptoval být vlastně ministr zemědělství. Nechápu to vůbec. Jste učitel, živíte se politikou, jo, protože kdybyste byl učitel v normálním světě, tak díky nám berete nějakých 53 000. Takže – ale dobře, já to chápu.
Vláda padla proto, že ODS kradla, oni kradli od revoluce, a proto, že tu vládu řídila milenka premiéra a milenku řídil kmotr. No, tak proto padla vláda.
Ten bývalý premiér dokonce chodí do televize teďka mudrovat. Ale jasně, tak lidi zapomínají, a média, která vás tak milují, to nedělají, nedělají monitoring.
No, a teďka jsem zapomněl, co jste to říkala…“
To je komunikační metoda Babiš v kostce: tazatel nedostane žádnou odpověď, zato si odnese diagnózu, doporučení ke změně profese a povel vyklidit prostor. A nakonec premiér zapomene, na co se kdo ptal.
Vítejte v nové politické sezoně.