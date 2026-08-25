Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Lekce parlamentní etikety podle Babiše: Zmizte a choďte kanály

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
GLOSA. Skončily parlamentní prázdniny, znovu se tak v Poslanecké sněmovně rozjede přehlídka vytříbené mluvy, argumentačního jiskření, umění diskuse, ostrovtipu, rétorických dovedností, gentlemanství a vůbec slušného chování. Vždyť kdo jiný, než volení zástupci lidu, by měli jíti příkladem. Jak pomáhá veřejnou diskusi kultivovat „ten první“, premiér Andrej Babiš? Posuďme sami na ukázkách z posledních předprázdninových interpelací.
profimedia-1082611165

profimedia-1082611165

Zdroj: Poslanecká sněmovna, ústní interpelace na Andreje Babiše. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Mezi kodexem a Protiproudem. Rada ČRo probere sporné bokovky tváří rozhlasu
Mezi kodexem a Protiproudem. Rada ČRo probere sporné bokovky tváří rozhlasu
Benátky opět řeší Rusko: v soutěži Zlatý lev je kontroverzní „sovětský projekt“
Benátky opět řeší Rusko: v soutěži Zlatý lev je kontroverzní „sovětský projekt“

Ruský režisér Ilja Chržanovský představí na začátku září v Benátkách dlouho očekávaný film, který vznikl v...

Les pod proudem: elektřina vede volně po povrchu, experti se diví, úřad to neřeší
Les pod proudem: elektřina vede volně po povrchu, experti se diví, úřad to neřeší

Uprostřed lesa, v katastru obce Borová v Orlických horách, vede z velké části po povrchu elektrický kabel....

Poslušnost proti svědomí: proč obyčejní lidé plní i nelidské rozkazy
Poslušnost proti svědomí: proč obyčejní lidé plní i nelidské rozkazy

Zlo si obvykle představujeme jako cosi výjimečného – jako výbuch šílenství, jako dílo zrůd nebo sadistů....

Petr Fiala z Mňágy ustál tlak StB: „Neřeknu vám ani, kolik ukazují tyhle hodiny“
Petr Fiala z Mňágy ustál tlak StB: „Neřeknu vám ani, kolik ukazují tyhle hodiny“

Státní bezpečnost je zbytečná a škodlivá, řekl estébákům frontman skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala v roce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.