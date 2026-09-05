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Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místo

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Hejtmanství chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice inteligentní parkovací navigaci. Ta bude řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova informovat, kde mohou v danou chvíli zrovna zaparkovat.
Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místo

Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místo

Zdroj: Kraj Vysočina
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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