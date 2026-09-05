Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Inteligentní navigace bude řidičům v Jihlavě radit, kde je volné parkovací místo
Jihlava se už několik let zapojuje do projektu Kola pro Afriku. Tentokrát školákům z Gambie z krajského...
Naštěstí bez zranění se obešla středeční dopravní nehoda, k níž došlo před 14. hodinou na hlavním...
Je před námi první zářijový víkend, který nabídne mnoho zajímavých, nejen kulturních událostí. Jako každý...
Jihlavští policisté zadrželi přímo při činu tři zloděje ve věku od 33 do 53 let, kteří kradli měděné...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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