Aktuálně z D1: Nákladní vozidlo skončilo v plamenech. Směr na Prahu stojíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aktuálně z D1: Nákladní vozidlo skončilo v plamenech. Směr na Prahu stojí
Lehkým zraněním skončila úterní dopravní nehoda, která se stala kolem 13. hodiny v Jihlavě v Pražské ulici....
Havlíčkobrodská ortopedie má po 25 letech změnu vedení. Dosavadního primáře Pavla Kubáta od 1. září...
Jihlavská nemocnice pořádá speciální kurz, který se bude věnovat poskytnutí první pomoci novorozencům. Má...
Luka nad Jihlavou žila před měsícem policejním zásahem proti falešnému kurýrovi, který právě převzal stovky...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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