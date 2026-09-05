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Pasta ze dvou surovin za 15 Kč rozpustí i zaschlou špínu v drážkách oken. Žádný speciální čistič nepotřebujete

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Balení jedlé sody a kus potravinářské fólie dokážou vyčistit okenní drážky lépe než drahé spreje z drogerie, a celý trik stojí pár korun.
Pasta ze dvou surovin za 15 Kč rozpustí i zaschlou špínu v drážkách oken. Žádný speciální čistič nepotřebujete

Pasta ze dvou surovin za 15 Kč rozpustí i zaschlou špínu v drážkách oken. Žádný speciální čistič nepotřebujete

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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