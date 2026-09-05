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Otevřete dnes lednici a sáhněte na gumové těsnění dvířek. Pokud najdete 1 věc, platíte za proud dvakrát

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Lednice patří k těm pár spotřebičům v domácnosti, které nikdy nevypnete. Běží ve dne v noci, celý rok, a proto se každá její drobná vada promítne do účtu za elektřinu...
Otevřete dnes lednici a sáhněte na gumové těsnění dvířek. Pokud najdete 1 věc, platíte za proud dvakrát

Otevřete dnes lednici a sáhněte na gumové těsnění dvířek. Pokud najdete 1 věc, platíte za proud dvakrát

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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