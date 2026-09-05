Otevřete dnes lednici a sáhněte na gumové těsnění dvířek. Pokud najdete 1 věc, platíte za proud dvakrát

Lednice patří k těm pár spotřebičům v domácnosti, které nikdy nevypnete. Běží ve dne v noci, celý rok, a proto se každá její drobná vada promítne do účtu za elektřinu rychleji, než by vás napadlo. Jedno slabé místo máte přitom pořád na dosah ruky a skoro nikdy ho nekontrolujete. Stačí přejet prstem po gumě kolem dvířek a za pár vteřin víte, jestli zbytečně neplatíte navíc.
Jedno místo na gumě, které chcete najít co nejdřív
Nové těsnění je měkké, pružné a k rámu dvířek se doslova přisaje. Chlad tak zůstává uvnitř a spotřebič má klid. Potíž nastává, když guma časem ztvrdne, začne praskat nebo se v některém úseku od dvířek odchlípne.
Projeďte prstem celý obvod dvířek a hledejte přesně tohle: tvrdé a rozpraskané místo, nebo úsek, kde cítíte, že guma k rámu pořádně nedoléhá. Právě tahle jediná skulina je ta věc, kvůli které lednice tiše prodělává.
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Nemusí jít o nic dramatického. Klidně stačí mezera široká jako milimetr a studený vzduch uniká ven bez přestávky. Dovnitř se místo něj tlačí teplo z kuchyně a chladnička ho musí znovu a znovu srážet dolů.
Proč kvůli drobné skulině platíte skoro dvakrát
Aby lednice udržela nastavenou teplotu, spíná kompresor, tedy srdce celého chlazení. U dobře těsnícího spotřebiče se kompresor rozběhne, obsah ochladí a zase se vypne. U netěsnící gumy se ale teplota uvnitř pořád zvedá, takže kompresor naskakuje mnohem častěji a běží déle.
Při netěsnících dvířkách kompresor spíná častěji a spotřeba lednice může vyskočit až na dvojnásobek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Čím horší těsnění, tím míň si kompresor odpočine. U vyloženě poškozené gumy, kdy dveře skoro nedovírají, může běžet skoro bez přestání a spotřeba vyskočí klidně na dvojnásobek běžného stavu. Za rok se i drobný únik nasčítá do slušné částky, která u staršího a energeticky náročnějšího spotřebiče klidně vyšplhá na tisíce korun.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte na rozpálený litinový pekáč. Většina lidí to udělá jednou a povrch je nadobro pryč Bankovka i baterka odhalí pravdu za pár vteřin
Pocit z prstů si snadno ověříte dvěma domácími testy. První potřebuje jen bankovku nebo tenčí kus papíru. Vsuňte ji mezi gumu a rám, zavřete dvířka a nechte kousek trčet ven. Pak ho začněte pomalu vytahovat. Pokud papír drhne a musíte trochu zabrat, guma sedí, jak má. Jestli vyjede ven bez sebemenšího odporu, těsnění na tom místě selhává. Zkoušku udělejte na několika bodech kolem celých dvířek, protože netěsnit může jen jeden roh.
Druhý test se hodí na tmavý večer. Do vypnuté a zavřené lednice vložte rozsvícenou baterku, ideálně tu nejjasnější, kterou doma máte. Když zhasnete v kuchyni a kolem dvířek nikde nic neprosvítá, je guma v pořádku. Pokud uvidíte tenké světelné proužky, přesně tam vám chlad utíká.
Přehledně oba testy shrnuje následující tabulka:
Test Co potřebujete Jak na to Guma je v pořádku Guma netěsní Bankovka nebo papír bankovka nebo tenčí kus papíru vsuňte mezi gumu a rám, zavřete dvířka a papír pomalu vytahujte papír drhne a musíte trochu zabrat papír vyjede ven bez odporu Baterka co nejjasnější baterka, tmavá kuchyně vložte rozsvícenou baterku do vypnuté a zavřené lednice a zhasněte v kuchyni kolem dvířek nic neprosvítá vidíte tenké světelné proužky Silikon, nebo rovnou nové těsnění? Přečtěte si také: Kolik dostane pekař na noční směně, která začíná v 11 večer? Ta částka na pásce vás naštve
Malou prasklinku zvládnete zalepit sami. Postačí sanitární silikon, jen mezi slepované části vložte kousek fólie, aby se guma neslepila k sobě a dvířka šla dál normálně otevřít. U většího poškození nemá cenu nic vylepšovat a je lepší pořídit těsnění nové. U novějších spotřebičů obvykle stačí z výrobního štítku zjistit označení modelu a nové originální těsnění pak seženete přímo u výrobce nebo v odborném servisu. Se staršími lednicemi to bývá složitější, protože k nim se guma občas musí vyrábět na zakázku.
Než ale vyrazíte pro náhradní díl, zkuste tu nejlevnější variantu. Těsnění občas nedoléhá jen proto, že je zanesené mastnotou a drobky, které brání gumě dosednout. Přejeďte drážku vlhkým hadříkem s trochou saponátu, nechte uschnout a test s papírem klidně zopakujte. Někdy se problém vyřeší za pár minut a lednice se zase vrátí ke svojí normální spotřebě.
Zdroje: https://www.chip.cz/novinky/nespotrebovava-vase-lednicka-zbytecne-moc-elektriny-jeden-ze-zdroju-problemu-muzete-snadno, https://www.eon.cz/radce/chytra-domacnost/domaci-spotrebice/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-nastavit-lednici-20330228.html, https://www.nasdum.eu/co-s-poskozenym-tesnenim-u-lednice-nenechte-pres-nej-utikat-penize/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/22812-trik-s-bankovkou-v-lednicce-tesneni-uspora-energii