Liberec potřetí dodatkem smlouvy prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži tak otevře nejdřív ke konci září, zbývající části o měsíc později. Stavba bude i dražší, cena kvůli vícepracím zatím vzrostla ze 79,8 milionu na 87,5 milionu korun. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) k tomu řekl, že komplikace nyní působí hlavně bývalý a nefunkční náhon označovaný i jako kanál, který je pod cestou.
Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady, zaplatí více
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