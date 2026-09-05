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Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady, zaplatí více

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Liberec potřetí dodatkem smlouvy prodloužil termín na opravu okolí přehrady. Část promenádní cesty od hráze k pláži tak otevře nejdřív ke konci září, zbývající části o měsíc později. Stavba bude i dražší, cena kvůli vícepracím zatím vzrostla ze 79,8 milionu na 87,5 milionu korun. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) k tomu řekl, že komplikace nyní působí hlavně bývalý a nefunkční náhon označovaný i jako kanál, který je pod cestou.
Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady, zaplatí více

Liberec opět prodloužil termín na opravu okolí přehrady, zaplatí více

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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