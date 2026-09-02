Agresivní Gábina je tři týdny ve vazbě. Jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Agresivní Gábina je tři týdny ve vazbě. Jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnice
Plavecký závodní tým Elitavers Jihlava má za sebou mimořádně povedený víkend. Nově sestavená skupina pod...
Záchranné složky právě zasahují u požáru nákladního vozidla, a to na dálnici D1 na 163,5 kilometru ve směru...
Lehkým zraněním skončila úterní dopravní nehoda, která se stala kolem 13. hodiny v Jihlavě v Pražské ulici....
Havlíčkobrodská ortopedie má po 25 letech změnu vedení. Dosavadního primáře Pavla Kubáta od 1. září...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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