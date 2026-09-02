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Agresivní Gábina je tři týdny ve vazbě. Jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnice

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Je tomu tři týdny, kdy skončila ve vazbě devětadvacetiletá Gabriela. Problémová mladá žena bez domova, která dlouhodobě a opakovaně závažným způsobem narušovala chod jihlavské nemocnice, napadala personál i pacienty a nerespektovala zákaz pobytu ve městě.
Agresivní Gábina je tři týdny ve vazbě. Jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnice

Agresivní Gábina je tři týdny ve vazbě. Jsme rádi, že je klid, říká jihlavská nemocnice

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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