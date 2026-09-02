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Elitavers slaví skvělý vstup do nové éry. Z Račic veze nejen titul mistrů ČR

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Plavecký závodní tým Elitavers Jihlava má za sebou mimořádně povedený víkend. Nově sestavená skupina pod vedením trenérky Kateřiny Trněné uspěla na mistrovství České republiky v dálkovém plavání v Račicích. Elitavers získal titul mistrů republiky v juniorské štafetě, která navíc skončila čtvrtá absolutně mezi všemi týmy včetně dospělých. Mikuláš Honzárek přidal individuální stříbro z MČR a dařilo se i v doplňkových závodech.
Elitavers slaví skvělý vstup do nové éry. Z Račic veze nejen titul mistrů ČR

Elitavers slaví skvělý vstup do nové éry. Z Račic veze nejen titul mistrů ČR

Zdroj: Elitavers Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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