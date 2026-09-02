Elitavers slaví skvělý vstup do nové éry. Z Račic veze nejen titul mistrů ČR

Mistrovství České republiky v dálkovém plavání se uskutečnilo o víkendu 29. a 30. srpna v Labe aréně Račice. Elitavers Jihlava reprezentovali Jasmína Trněná, Matyáš Trněný, Elena Čermáková, Stella Troppová a Mikuláš Honzárek. O závodníky se starali trenérka Kateřina Trněná a trenér Vojtěch Královský.
Pro Elitavers šlo zároveň o jednu z prvních velkých akcí nově sestaveného závodního družstva. A premiéra dopadla nad očekávání.
Elitavers má mistry republiky ve štafetě
Největší úspěch přišel ve štafetovém závodě. Čtveřice Jasmína Trněná, Matyáš Trněný, Elena Čermáková a Mikuláš Honzárek nastoupila v čistě juniorském složení a společně zvítězila v juniorské kategorii MČR. Elitavers tak získal titul mistrů České republiky ve štafetě.
Hodnotu výsledku ještě zvyšuje porovnání s dospělými. Mladá sestava Elitavers obsadila 4. místo v absolutním pořadí všech štafet, přestože byla složena pouze z juniorů.
„Z výsledku máme obrovskou radost. Samotný titul je skvělý, ale hodně si cením také čtvrtého místa absolutně. Nastoupili jsme v čistě juniorském složení a dokázali jsme konkurovat dospělým týmům. Na první velký závod nové sestavy je to parádní výsledek,“ hodnotí vystoupení týmu předseda Elitavers a trenér Libor Kuchyňa.
Honzárek je vicemistrem České republiky
Další mistrovskou medaili získal Mikuláš Honzárek, který na pětikilometrové trati obsadil 2. místo ve své kategorii a stal se vicemistrem České republiky.
Pro Elitavers má jeho výsledek i zajímavý osobní příběh. Honzárek je odchovancem klubu, kde s plaváním začínal, a nyní se do něj vrací jako úspěšný závodník republikové úrovně. „Miki u nás s plaváním začínal jako malý kluk, takže jeho cestu sleduji prakticky od začátku. Udělal obrovský kus práce a pod vedením Kateřiny Trněné se posunul mezi nejlepší. Teď se vrací do Elitavers a hned z prvního společného víkendu má titul ze štafety a individuální stříbro z mistrovství republiky,“ dodává Kuchyňa.
Na mistrovské trati 5 km závodili také další členové Elitavers. Matyáš Trněný dokončil závod v čase 1:07:17,7 a obsadil 18. místo absolutně mezi muži. Elena Čermáková zaplavala 1:16:39,7 a skončila patnáctá absolutně mezi ženami. Stella Troppová dokončila pětikilometrovou trať v čase 1:24:44,3 a obsadila 26. místo.
Čermáková a Trněný vyhráli závody na 3 km
Elitavers byl výrazně vidět také v doplňkovém programu závodního víkendu. Hned dvě vítězství na tříkilometrové trati putovala do Elitavers.
Elena Čermáková vyhrála závod žen na 3 km. Stejný úspěch zaznamenal mezi muži Matyáš Trněný, který zvítězil časem 39:11,6.
Další pódiové umístění přidala Stella Troppová, která v závodě na 1 km obsadila 2. místo v čase 15:23,5. Na tříkilometrové trati pak skončila šestá časem 48:28,8.
Tříkilometrové a kilometrové tratě byly doplňkovými závody víkendu a nebyly hodnoceny jako mistrovské disciplíny.
Elitavers posiluje závodní tým
Úspěch v Račicích přichází v době, kdy Elitavers Jihlava výrazně posiluje svoji závodní plaveckou část. Od nové sezony povede elitní družstvo trenérka Kateřina Trněná, která do klubu přichází společně se skupinou svých plavců.
Její dcera Jasmína Trněná patří mezi nejúspěšnější mladé plavkyně z Vysočiny. Je několikanásobnou juniorskou mistryní České republiky, českou reprezentantkou a má za sebou také start na Evropském olympijském festivalu mládeže.
Račice tak byly první výraznou ukázkou toho, jak může nová sestava Elitavers fungovat.
„Naším cílem je vytvořit v Jihlavě kvalitní prostředí pro plavce, kteří mají ambici závodit na republikové a postupně také mezinárodní úrovni. Příchod Káti Trněné a její skupiny je pro nás velkým krokem dopředu. Zároveň chceme zachovat filozofii Elitavers – kvalitní sportovní přípravu spojovat s radostí ze sportu, týmovostí a dobrou partou,“ říká Kuchyňa.
Úspěšný první víkend nové sestavy
Bilance Elitavers z Račic je tak velmi povedená: titul mistrů ČR juniorské štafety, 4. místo štafety absolutně mezi juniorskými i dospělými týmy, titul vicemistra ČR Mikuláše Honzárka a dvě vítězství na 3 km zásluhou Eleny Čermákové a Matyáše Trněného. Další druhé místo přidala Stella Troppová na kilometrové trati.
Pro nově sestavené závodní družstvo Elitavers Jihlava je to velmi povedený vstup do sezony 2026/2027.