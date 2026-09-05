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Osamělý vlk a české eso RAF. Jaký byl ve skutečnosti a jaký je ve filmu

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Dennívýzva
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Josef František byl stíhacím esem bitvy o Británii. Mimo okruh znalců historie druhé světové války je však neprávem zapomenutý a známější je v Polsku než doma. Změnit se to pokouší film Osamělý vlk, který právě vstupuje do kin. Život Josefa Františka je opředen mnoha legendami. Ty se na něj nabalovaly a někdy je i sám
2vlk1

2vlk1

Zdroj: Osamělý vlk, 2026. Zdroj: Rolling media, se souhlasem Paměť národa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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