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Tři zloději v bývalé pekárně v Jihlavě kradli měděné trubky. Vyrušila je policie

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Jihlavští policisté zadrželi přímo při činu tři zloděje ve věku od 33 do 53 let, kteří kradli měděné trubky. Stalo se tak v sobotu 29. srpna ve večerních hodinách v areálu bývalé firmy v Žižkově ulici.
Tři zloději v bývalé pekárně v Jihlavě kradli měděné trubky. Vyrušila je policie

Tři zloději v bývalé pekárně v Jihlavě kradli měděné trubky. Vyrušila je policie

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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