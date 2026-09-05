Tohle je nejhorší způsob vypínání spotřebičů. Češi ho pořád opakují a zkracují tím jejich životnost i o 5 let

Spousta lidí to dělá s pocitem, že se chovají zodpovědně. Po použití vytáhnou spotřebič ze zásuvky, cvaknou vypínačem na prodlužce nebo televizi „vypnou“ tím, že jí seberou proud. Vypadá to jako péče o techniku i o účet za elektřinu. Přitom je právě tenhle návyk to, co domácí elektroniku pomalu ničí, a málokdo tuší proč.
Vypnout proud není totéž co vypnout spotřebič
Rozdíl je zásadní. Když stisknete tlačítko na ovladači nebo na přístroji, spotřebič se korektně uloží do pohotovostního režimu a jeho vnitřek se na to připraví. Když mu místo toho jednoduše seberete proud, uděláte tvrdý řez uprostřed provozu.
Nejčastěji se to děje třemi způsoby:
lidé vytahují zástrčku ze zásuvky několikrát denně; používají vypínač na prodlužce jako hlavní vypínač celé domácnosti; mikrovlnku „vypínají“ tím, že prostě otevřou dvířka místo zmáčknutí tlačítka stop. Přečtěte si také: Instalatér prozradil nejlepší způsob, jak ušetřit za vodu: 70 % Čechů ho nezná a zbytečně přeplácí
Všechny tři varianty mají něco společného. Přístroj nedostane šanci vypnout se tak, jak má.
Co se odehraje při každém zapnutí
Nejvíc se toho děje ve chvíli, kdy spotřebič znovu naběhne. Do napájecího zdroje se v tom okamžiku nažene krátký proudový náraz a právě ten nejvíc namáhá citlivé součástky. Odnesou to hlavně kondenzátory a polovodiče, které se opakovaným startováním a zahříváním rychleji opotřebují. Čím víc studených startů, tím dřív některá součástka povolí.
Své si odnese i samotná zásuvka. Kontakty uvnitř ní dostávají zabrat pokaždé, když do nich zástrčku zasunete a zase ji vytáhnete, takže se časem rozviklají a zástrčka v nich drží čím dál hůř. U mikrovlnky se stejným způsobem ničí spínač u dvířek, pokud ho používáte místo vypínače. Poškozený dveřní spínač přitom patří k nejčastějším důvodům, proč mikrovlnky končí v opravně.
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Výsledek je nenápadný, ale citelný. Přístroj, který by při běžném zacházení sloužil řadu let, může kvůli neustálému cyklování dosloužit i o několik let dřív, v krajních případech klidně o pět.
Které spotřebiče to schytají nejvíc
Nejhůř snáší tvrdé odpojování zařízení, která jsou stavěná na nepřetržitý provoz. Typickým příkladem je Wi-Fi router. Pokud ho vypnete pokaždé, když jdete z domu, přerušíte běžící aktualizace na ostatních zařízeních a jeho elektronika se opakovaným studeným startem rychleji unaví. Spotřebuje přitom tak málo, že se jeho trvalý chod na vyúčtování prakticky neprojeví.
Wi-Fi router a další zařízení stavěná na nepřetržitý provoz snáší časté vypínání od proudu nejhůř. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně jsou na tom televize se set-top boxem a stolní počítač. Počítač se vyplatí nechat korektně uspat, než ho pořád dokola zapínat a vypínat od zdroje. Mikrovlnku zase vypínejte tlačítkem stop a otevírání dvířek si nechte až na vyndání jídla.
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Základ je jednoduchý. Drobnou elektroniku, která má v pohotovostním režimu zanedbatelnou spotřebu, klidně přes den nechte ve standby a spoléhejte na její vlastní vypínání. Moderní přístroje odebírají v klidu díky evropským pravidlům jen minimum, takže odpojováním od proudu ušetříte pár korun ročně, ale techniku to stojí mnohem víc.
Pokud proud opravdu odpojit chcete, používejte prodlužku s vypínačem. Jediné cvaknutí odpojí od proudu hned několik přístrojů najednou a odpadne tahání za jednotlivé zástrčky. Zásuvkám i konektorům prospěje, že s nimi tolik nehýbete. Tahle cesta dává smysl hlavně nárazově. Před odjezdem na dovolenou nebo když se blíží silná bouřka, je odpojení od sítě rozumné, protože přepěťový impulz z blízkého úderu blesku dokáže spotřebiče zničit. Dělat to ale několikrát denně u věcí s minimální spotřebou přístroji spíš ublíží.
A ještě jedna drobnost. Když už zástrčku taháte, chytejte ji za tělo a netahejte za samotný kabel.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/pohotovostni-rezim-spotreba-elektriny/, https://www.umimeporadit.cz/skryty-zabijak-elektroniky-vetsiny-cechu-1-casty-zlozvyk-zkracuje-zivot-jejich-spotrebicu-aniz-by-to-vedeli/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nici-domaci-spotrebice-30000117.html, https://www.svet-svitidel.cz/clanky/proc-a-kdy-vytahovat-spotrebice-ze-zasuvek/, https://www.rent.cz/clanky/je-nutne-vytahovat-spotrebice-ze-zasuvky-1/, https://sportdenik.cz/nejnovejsi-zpravy/vypinani-wifi-routeru-zkracuje-zivotnost/verakrausova
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