Řidička BMW bourala na parkovišti u jihlavské nemocnice. Narazila do květináčePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička BMW bourala na parkovišti u jihlavské nemocnice. Narazila do květináče
Jihlavští policisté zadrželi přímo při činu tři zloděje ve věku od 33 do 53 let, kteří kradli měděné...
Na komplikace se musí připravit řidiči, kteří nyní cestují po dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 99....
Už v polovině listopadu Skalku v Jihlavě oživí téměř stovka nových stromů. Ty budou vysázeny v rámci...
Před začátkem letních prázdnin začala cestujícím v Jihlavě sloužit první část nového Centrálního dopravního...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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