Sprchový závěs lepí na tělo a kabina zabírá půlku koupelny. Jedno sklo bez rámu vyřeší obojí a nemusíte ani vrtat

Skleněný panel o tloušťce šest až osm milimetrů, kotvený kovovým profilem a stabilizační vzpěrou, se v proudu vzduchu nepohne ani o milimetr. A přitom zabírá v půdorysu méně místa než klasická kabina s dveřmi. V roce 2026 se bezrámové walk-in panely z tvrzeného bezpečnostního skla (ESG) prosazují jako jedno z nejelegantnějších řešení pro kompaktní koupelny, a díky lepeným montážním systémům vybraných výrobců i jako reálná volba pro nájemní bydlení.
Proč jediná skleněná stěna nahradí celou sprchovou kabinu
Klasický sprchový kout potřebuje dveře, prostor na jejich otevírání, spodní kolejnici a obvodový rám. V koupelně o čtyřech čtverečních metrech to znamená vizuální bariéru, která místnost opticky zmenšuje. Walk-in panel funguje jinak: jedna pevná tabule zachytí hlavní směr rozstřiku, vstup zůstává volný a pohled prochází skrz. Výrobci přitom nabízejí modely s šířkou 110 cm, výškou 200 cm a vstupním otvorem až 120 cm, tedy dostatečný průchod i pro člověka s omezenou pohyblivostí.
Absence spodní kolejnice přináší další bonus: snadnější vstup bez překračování prahu a jednodušší údržbu podlahy. U modelů RAVAK Walk-In Air je kovová vzpěra zkrátitelná na míru, takže panel sedne i do atypického prostoru. Úspora místa tak neplyne jen z menšího půdorysu, ale i z toho, co v koupelně chybí: práh, rám, otočný radius dveří.
Kolik stojí bezrámový panel v Česku a jaký rozdíl dělá tloušťka skla
Cenový rozptyl na českém trhu je překvapivě široký. Samotná 60cm tabule bez profilů a zavětrování vyjde v SIKO na 4 990 Kč. Kompletní 110cm set s bočním profilem, spodní lištou a nastavitelným ramenem stojí 9 870 Kč. Značkový RAVAK Walk-In Wall 110 s 8mm sklem přijde na 12 390 Kč. Pro srovnání: uzavřený sprchový kout IKEA OPPEJEN 86 × 86 cm stojí 7 980 Kč a sprchový závěs v téže prodejně pořídíte od 199 do 349 Kč.
Zásadní parametr představuje tloušťka skla:
- 6 mm — lehčí varianta, snazší manipulace při montáži, vhodná pro menší panely; používá ji například RAVAK Walk-In Air nebo IKEA OPPEJEN.
- 8 mm — robustnější dojem, vyšší tuhost, typická pro širší walk-in stěny značek RAVAK a SAT; obvykle doprovázená masivnější vzpěrou.
Obě tloušťky procházejí kalením na bezpečnostní sklo ESG. Bezpečnost ovšem nestojí výhradně na milimetrech; výrobci varují, že poškrábaná nebo narušená hrana může vést k náhlému prasknutí celé tabule.
Kdo chce soukromí, může sáhnout po tónovaných variantách: SIKO prodává 120cm panel s kouřovým sklem za 9 490 Kč a matnou neprůhlednou verzi za 9 290 Kč.
Montáž bez vrtání: kdy funguje a kde má hranice
Německý výrobce Schulte nabízí dva lepené systémy pro sprchové zástěny: EoB s adaptéry a dobou vytvrzení 12 hodin a EKS s lepidlem po celé ploše profilu a minimálně pětihodinovým vytvrzením. Podmínkou je rovná a čistá montážní plocha. Schulte u systému EoB výslovně uvádí, že řešení je „odstranitelné beze zbytků“ a vhodné pro nájemní bydlení. Po stěhování lze stěnu znovu použít s novým adaptérovým setem.
Důležitý detail: tyto lepené systémy jsou v primárních zdrojích doložené především u vybraných vanových zástěn a kompatibilních produktů. U plnohodnotných podlahových walk-in panelů výrobci standardně pracují s ustavovacím profilem a kovovou vzpěrou, které vyžadují kotvení do stěny. Kdo hledá montáž bez vrtání pro podlahový walk-in, měl by ověřit, zda konkrétní výrobce tento postup pro daný model schvaluje.
Orientační postup montáže kompletního setu vypadá takto: proměření stěny, usazení profilu nebo lepicích adaptérů, aplikace lepidla, vytvrzení, vložení skla do profilu, vyrovnání a dotažení vzpěry. U setu SAT 110 cm balení obsahuje 8mm tabuli, boční profil se spodní lištou a nastavitelné rameno do 120 cm. IKEA u skleněných sprchových prvků doporučuje při nejistotě přizvat odborníka a dodržet místní stavební předpisy.
Nájemní byt a paragraf 2263: co říká zákon o úpravách koupelny
Podle § 2263 občanského zákoníku smí nájemce provést změnu bytu pouze se souhlasem pronajímatele. Při skončení nájmu je povinen úpravu odstranit, ledaže vlastník navrácení do původního stavu nepožaduje. I lepené řešení bez jediného vrutu představuje změnu koupelny, a případný spor se povede o stav obkladů po demontáži.
Praktické doporučení: vyžádejte si písemný souhlas ještě před nákupem panelu. Argumentem může být právě systém typu Schulte EoB, u něhož výrobce deklaruje odstranění beze zbytků. Pronajímatele zpravidla přesvědčí kombinace dvou věcí: žádné díry ve zdi a možnost vrátit koupelnu do původního podoby.
Údržba nanovrstvy a každodenní péče o skleněný panel
Většina walk-in panelů přichází s hydrofobní ochrannou vrstvou (Easy Clean, AntiCalc). Princip je jednoduchý: kapky po povrchu stékají dolů a vodní kámen se usazuje pomaleji. RAVAK uvádí životnost vrstvy bez obnovy od tří měsíců do dvou let v závislosti na tvrdosti vody. Doporučený interval obnovy kondicionérem činí zhruba dva až šest měsíců; při pravidelné péči výrobce deklaruje plnou funkčnost systému po dobu deseti let. Balení AntiCalc Conditioneru vyjde na 350 Kč.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák