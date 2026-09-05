Na oblíbených řeckých plážích zmizí lehátka, stánky i parkoviště. Seznam 251 míst zasáhne i lokality, kam jezdí Češi

Vzniká tak síť 250 lokalit, kde řecký stát vyhlašuje režim takzvaných „nedotčených pláží\“, Aπάτητες Παραλίες. Úřední příloha pracuje se souřadnicemi a kódy Natura 2000, což běžnému turistovi mnoho neřekne. Jakmile ale člověk přeloží řádky seznamu do známých názvů, vynoří se Elafonissi na západní Krétě, Laganaský záliv na Zakynthu nebo laguny u Lefkady. Tedy destinace, kam z Prahy míří přímé charterové linky.
Kde přesně v oblíbených destinacích Čechů lehátka zmizí
Klíčové je pochopit, že zásah dopadá na konkrétní pobřežní pásy, nikoliv na celé ostrovy. Na Zakynthu pokrývá chráněná oblast GR2210002 Laganaský záliv, od mysu Geraki přes pláže Dafni a Gerakas až po ostrůvky Marathonisi a Pelouzo. Jde o hnízdní biotop mořských želv karety obecné (Caretta caretta) a
Národní mořský park Zakynthos tu uplatňuje ještě přísnější lokální pravidla: na Gerakasu, Dafni a Marathonisi je zakázáno používat i vlastní slunečníky.
Na západní Krétě se ochrana táhne od kláštera Chryssoskalitissa přes mys Krios až k samotnému Elafonissi, které v příloze figuruje pod položkou 250 jako „Nisos Elafonisos kai Paraktia Thalassia Zoni“ v obci Kissamos. Lefkada vstupuje do seznamu pod položkou 244, laguny a saliny v úžině Lefkady, tedy mokřadní pás na východním břehu ostrova, zatímco populární západní pláže typu Porto Katsiki pod tento režim nespadají.
Z Prahy přitom do Heraklionu na Krétě létají přímé spoje a do Prevezy, vstupního letiště pro Lefkadu, rovněž existuje
nonstop spojení. Foto: PxHere Co všechno řecký zákon na chráněných plážích zakazuje
Omezení sahají daleko za pouhé odstranění lehátek.
Společná ministerská tisková zpráva z dubna 2024, která definovala původní rámec 198 pláží, vyjmenovává tyto zákazy: Pronájem a umisťování lehátek, slunečníků, stolků a dalších mobilních prvků Přítomnost motorových vozidel na chráněném pobřežním úseku Provoz pojízdného či taženého občerstvení Komerční vodní atrakce a pronájem rekreačních plavidel Organizované akce s více než deseti účastníky Ozvučení z elektrických zařízení
Výslovný zákaz všech parkovišť v zázemí pláže se v dohledaném znění dekretu neobjevuje; úřední text cílí na vozidla přímo na chráněném pobřežním pásu. Kdo zamíří na takový úsek, musí počítat s divokým režimem: vlastní vodu, jídlo, podložku, pokrývku hlavy a vhodnou obuv. Odpadky si odnáší s sebou.
Jak se liší pravidla na ostatních řeckých plážích
Mimo režim nedotčených pláží komerční provoz pokračuje, byť pod zpřísněnými limity. Na běžných plážích mimo lokality Natura 2000 smí pronajímatel obsadit maximálně 50 % plochy pláže a vybavení může zabrat nejvýše 60 % pronajaté plochy. Na běžných plážích uvnitř sítě Natura 2000, které ale do seznamu chráněných úseků nespadají, klesají stropy na 30 % plochy pláže a 30 % pronajaté plochy pro vybavení. Resortový model tedy na většině řeckého pobřeží přežívá, jen s přísnějšími mantinely.
Pro turistu z toho plyne jednoduchá volba: kdo hledá servis a pohodlí, vybere si pláž mimo chráněný seznam. Kdo touží po nedotčené krajině, zamíří právě na úseky z přílohy FEK, ale připraví se na to.
Jak Řecko kontroluje dodržování a co hrozí ignorantům
Stát nasadil čtyři kanály dohledu: drony, satelitní snímky, smíšené kontrolní týmy složené z katastrální služby, policie, daňové správy a obcí a hlášení občanů přes mobilní aplikaci MyCoast. Ta zobrazuje legální pronájmy jako polygony na mapě včetně parametrů a umožňuje podat podnět s fotografií. Pokud na pláži chybí legální značení a QR kód, jde o varovný signál.
Sankce míří primárně na podnikatele. Za nelegální zábor hrozí pokuta ve výši čtyřnásobku částky, kterou by provozovatel zaplatil při řádné smlouvě, a povinnost odstranit vybavení do 48 hodin. Při absenci jakékoli smlouvy následuje zapečetění a přerušení provozu do 24 hodin; recidivisté mohou být vyřazeni z budoucích pronájmů. U běžného návštěvníka se konkrétní finanční postih v dohledaných zdrojích nepodařilo najít, reálně ale hrozí vykázání z chráněného úseku správou území.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková