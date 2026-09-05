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Na oblíbených řeckých plážích zmizí lehátka, stánky i parkoviště. Seznam 251 míst zasáhne i lokality, kam jezdí Češi

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Ministerský dekret podepsaný 24. dubna 2026 a zveřejněný ve státním věstníku FEK 12. května pod číslem B 2646 přidává k dosavadním 238 chráněným pobřežním úsekům dalších dvanáct.
Na oblíbených řeckých plážích zmizí lehátka, stánky i parkoviště. Seznam 251 míst zasáhne i lokality, kam jezdí Češi

Na oblíbených řeckých plážích zmizí lehátka, stánky i parkoviště. Seznam 251 míst zasáhne i lokality, kam jezdí Češi

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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