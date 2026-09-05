Červená poštovní schránka z Odense se prodala za 155 000 Kč. Visela u rodiště Andersena, cenu zvedl původ i smaltový povrch

Kus smaltovaného kovu z adresy Ramsherred 2 v historickém jádru Odense, pár kroků od rodiště Hanse Christiana Andersena, se v lednu 2026 proměnil v nejdražší položku charitativní dražby, kterou uspořádal dánský poštovní gigant PostNord společně s aukčním domem Lauritz.com. Co přesně vyhnalo cenu tak vysoko? Materiál to rozhodně nebyl. Rozhodl příběh, adresa, stáří a kulturní paměť, kterou si žádný jiný kus z celého katalogu nemohl dovolit nabídnout.
Proč PostNord sundal 1 500 schránek a dal je do prodeje
Od 1. ledna 2026 PostNord v Dánsku přestal doručovat dopisy. Během předchozího roku postupně demontoval patnáct set ikonických červených schránek z ulic, náměstí a vesnických křižovatek po celé zemi. Místo šrotiště pro ně firma vymyslela druhý život: tisíc kusů nabídla v prosinci 2025 k přímému prodeji přes e-shop føtex.dk za pevné ceny 1 500 a 2 000 korun podle velikosti. Zbývajících dvěstě exemplářů s nejzajímavější proveniencí zamířilo do veřejné online aukce na Lauritz.com, která probíhala od 16. do 31. ledna 2026. Celý výtěžek, z přímého prodeje i z dražby, putoval na Danmarks Indsamling, každoroční sbírku organizovanou dánskou veřejnoprávní televizí DR a dvanácti humanitárními organizacemi. Letos peníze míří na pomoc dětem v opomíjených krizích.
Dohromady všech 1 200 prodaných schránek vyneslo 5 335 000 dánských korun, tedy přibližně 18,5 milionu Kč. Samotná lednová aukce dvou set kusů přispěla částkou 3 728 000 korun. Průměr na jeden dražený kus tak vychází na 18 640 DKK. A pak tu byla schránka z Ramsherred.
Adresa u Andersenova rodiště jako aukční zlato
Ramsherred 2 leží v historickém kvartálu, kde se v roce 1805 narodil Hans Christian Andersen. Ulička patří k nejfotografovanějším zákoutím Odense a červená schránka na jejím průčelí fungovala jako tichý městský symbol po celá desetiletí. PostNord přiznal agentuře Ritzau, že přesné datum instalace nezná; doložené minimum sahá k roku 1948. Minimálně sedmdesát šest let tedy schránka přijímala dopisy na místě, které každoročně míjejí statisíce turistů.
Aukční dům Lauritz kolem tohoto kusu vystavěl celou naraci: historická adresa, blízkost pohádkářova rodiště, smaltovaný povrch nesoucí patinu desetiletí provozu. Katalogový popis nešetřil slovy o kulturním dědictví. A trh zareagoval. Výsledných 155 000 DKK (zhruba 540 000 Kč) představuje 8,3násobek aukčního průměru a jednadvacetinásobek předběžného odhadu.
Kupující zaplatil za kombinaci, kterou doma nikdo jiný nezopakuje: konkrétní adresu s přesnou GPS souřadnicí v andersenovském městě, doložitelné stáří a status vyřazeného veřejného předmětu, který už nikdy nebude viset na svém místě. Šlo o vystavitelný dánský příběh v kovovém obalu.e.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková