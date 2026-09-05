Vyhlašujeme nejlepší kočičí plemena pro seniory. Češi je teď pořizují ve velkém

Kočka umí vyplnit ticho v bytě, přijít se přitulit a být tu pro člověka, který zrovna nemá rodinu na dosah každý den. Právě proto po ní čím dál častěji sahají lidé v pokročilejším věku. Podle dat evropské federace FEDIAF žije v českých domácnostech zhruba 1,4 milionu koček a alespoň jednu chová 23 procent domácností, přičemž zájem o ně dál roste. Které plemeno se ale pro babičku nebo dědečka opravdu hodí?
Proč kočka seniorovi sedne líp než pes
Hlavní výhoda kočky je v tom, že se o sebe do velké míry postará sama. Nemusí se s ní ven za každého počasí, takže ji zvládne i člověk, kterému už pohyb dělá potíže. Vystačí si s plnou miskou, čistou toaletou a trochou pozornosti. Krátkosrstá plemena se navíc udržují v čistotě sama a bývají tišší než pes, což ocení každý, kdo má rád klidnou domácnost.
Péči si přesto žádá i ta nejsamostatnější kočka. Potřebuje pravidelný kontakt, hru a bezpečné prostředí. Odměnou je společník na dlouhá léta. Ragdoll se třeba běžně dožívá dvanácti až patnácti let.
Klid a snadná péče rozhodují víc než vzhled
Při výběru se vyplatí dát hlavně na povahu a teprve potom na hezký vzhled. Pro seniora je ideální kočka klidná, vyrovnaná a nenáročná. Naopak živá a hlasitá plemena, ke kterým patří třeba bengálská nebo siamská kočka, potřebují spoustu pohybu i pozornosti a do tichého bytu se hodí hůř.
Svou roli hraje i délka srsti. U krátkosrstých koček odpadá spousta chlupů i starostí s údržbou. Perská kočka nebo ragdoll s dlouhou až polodlouhou srstí naopak potřebují pravidelné kartáčování, jinak se srst zacuchává a plstnatí. Kdo na česání nemá čas ani chuť, udělá líp, když sáhne po plemeni s kratším kožichem.
Vyrovnané povahy: britská a ruská modrá
Britská krátkosrstá kočka je učebnicový příklad pohodového mazlíčka. Je samostatná a vyrovnaná, společnost svého člověka ráda vyhledá, ale nevisí na něm a nošení v náručí většinou nepotřebuje. Spokojeně žije v bytě a poradí si i s tím, když je majitel část dne pryč. Její plyšová srst si vystačí s občasným vyčesáním, hlídat je u ní spíš sklon k přibírání na váze.
Britská krátkosrstá kočka platí za vyrovnaného a samostatného mazlíčka, který blízkost vyhledá, ale nevnucuje se. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně vyrovnaná je ruská modrá kočka. Bývá tišší, jemná a vyhledává klidné prostředí bez velkého ruchu, takže do tiché domácnosti seniora zapadne výborně. Za klidnější plemeno se považuje i perská kočka, u ní ovšem počítejte s náročnou péčí o dlouhou srst.
Mazlíci na klín: ragdoll, sibiřská a barmská
Kdo si přeje mazlíčka, který dokáže prosedět v klíně dlouhé chvíle a užívat si hlazení, sáhne nejlíp po ragdollovi. Je mírný, dobromyslný a mimořádně přítulný, majitele provází po bytě a v náručí zvláční jako hadrová panenka, po které dostal i jméno. Jedno je dobré vědět dopředu. Ragdoll špatně snáší samotu, takže se hodí k někomu, kdo je hodně doma.
Mezi mazlivé společnice patří i sibiřská kočka a barmská kočka spolu se svou příbuznou burmilou. Bývají přítulné, kontaktní a rychle přilnou ke svému majiteli. Sibiřská kočka je ovšem živější a potřebuje víc pohybu a podnětů, což je fér zvážit předem.
Přehled klidných a mazlivých plemen vhodných pro seniory shrnuje následující tabulka:
Plemeno Povaha Na co myslet Britská krátkosrstá samostatná a vyrovnaná, blízkost vyhledá, ale nevnucuje se sklon k přibírání na váze Ruská modrá tišší a jemná, vyhledává klidné prostředí bez ruchu Perská považuje se za klidnější plemeno náročná péče o dlouhou srst Ragdoll mírný, dobromyslný a mimořádně přítulný špatně snáší samotu, hodí se k tomu, kdo je hodně doma Sibiřská přítulná a kontaktní, ale živější potřebuje víc pohybu a podnětů Barmská (a burmila) přítulné a kontaktní, rychle přilnou k majiteli Nemusí to být rodokmen. Dospělá kočka z útulku často předčí kotě
Ani rodokmen ovšem nepředurčí, jaká kočka nakonec vyroste. Povahově je každé zvíře svébytné a dvě koťata z jednoho vrhu se od sebe klidně liší, na výsledku se podepíše i výchova a rané zvykání na lidi. Vyhlédnuté zvíře se proto vyplatí předem probrat s chovatelem nebo s někým z útulku, kdo má povahu jednotlivých koček přečtenou.
Pro seniora se často hodí spíš klidná dospělá kočka z útulku než rozdováděné kotě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro člověka v pokročilém věku se většinou hodí spíš dospělá kočka než rozdováděné kotě plné nezkrotné energie. Dospělé zvíře má čitelnou povahu, umí chodit na toaletu a nejradši v klidu podřimuje u svého člověka. Věrného parťáka přitom udělá i kříženec bez papírů, na kterého v útulcích čeká spousta příležitostí. K tomu navíc pomůžete zvířeti, které domov opravdu potřebuje.
Zdroje: https://www.suri.cz/blog/statistika-domacich-mazlicku/, https://www.zoohit.cz/magazin/kocky/plemena-kocek/ragdoll, https://krmeni.cz/kocka-pro-starsiho-cloveka-96926, https://www.frekvence1.cz/clanky/zivotni-styl/kocka.shtml, https://www.petcenter.cz/vychova-a-vycvik/neni-kocka-jako-kocka–poznejte-je/, https://www.zvireci-potreby.cz/blog/nejoblibenejsi-plemena-kocek/